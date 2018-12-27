فوران آتشفشان در اندونزی سطح هشدار را بالا برد/تغییر مسیر پروازها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مقامات اندونزی مسیر تمامی پروازها بر فراز آتشفشان «آناک کراکاتوا» را تغییر داده‌ اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، سازمان ترافیک هوایی اندونزی گفته‌ است که این اقدام به دلیل پرتاب خاکسترهای آتشفشانی از این کوه انجام شده است.

آتشفشان آناک کراکاتوا بین جزایر جاوه و سوماترا واقع است.

این در حالی است که پس از چند فوران پیاپی، از ساعاتی پیش مقامات این کشور سطح هشدار را بالا برده‌ اند و محدودیت تردد در اطراف این آتشفشان نیز تا ۵ کیلومتر افزایش یافته است.

سازمان مدیریت بحران اندونزی در بیانیه ی اعلام کرد که سطح هشدار در پی افزایش فعالیت این کوه آتشفشان بالا رفته و از ۲ به ۳ رسیده است.

یک مقام سازمان هوایی اندونزی نیز در این باره گفت که حدود ۲۰ تا ۲۵ پرواز از جمله چند پرواز بین المللی از استرالیا، سنگاپور و خاورمیانه تحت تاثیر فوران این آتشفشان قرار گرفته‌ اند.

گفتنی است، فعالیت این آتشفشان در هفته گذشته باعث بروز سونامی در این منطقه شد که در جریان آن بیش از ۴۵۰ نفر جان خود را از دست دادند.