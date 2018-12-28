به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی «مُرّ قانون» که به عنوان سریال نوروزی شبکه سه انتخاب شده است علی‌رغم تصمیم قبلی گروه تولید، در استودیوی برنامه‌ای تلویزیونی «حالا خورشید» تصویربردار نمی شود. این سریال را محمدحسین لطیفی و علیرضا نجف‌زاده به قلم امیرعباس پیام و مهدی روشن‌روان کارگردانی خواهند کرد.

مهران مهام تهیه کننده سریال در این باره گفت: با توجه به مهیا نشدن شرایط تصویربرداری در استودیو «حالا خورشید» تصمیم گرفتیم در لوکیشنی دیگر واقع در مجتمع فنی سعادت‌آباد سریال را کلید بزنیم. تصویربرداری این مجموعه تلویزیونی که در فضایی مفرح با موقعیت‌هایی کمدی روایت می‌شود فردا شنبه ۸ دی ماه با بازی مرجانه گلچین، هدایت هاشمی، مهران غفوریان، یوسف تیموری، ناهید مسلمی، شیدا خلیق، مهشید ناصری، دلسا ملکی، مهران رجبی، کریم قربانی و ... برای پخش در تعطیلات نوروز سال آتی آغاز می شود.

وی ادامه داد: البته این روزها فیلمنامه در حال تکمیل نهایی است و قطعا در ادامه بازیگران دیگری نیز به ما اضافه خواهند شد.

مهران مهام در پایان از لوکیشن‌های متعدد این سریال نام برد و اضافه کرد: امیرعباس پیام و مهدی روشن روان این سریال را می‌نویسند و این روزها مراحل تست گریم بازیگران و بازبینی لوکیشن‌ها را پشت سر می‌گذاریم.

دیگر عوامل این سریال عبارتند از مجتبی خادم زاده مدیر برنامه‌ریزی، امید شیرانگیز دستیار کارگردان، فرشید احمدی مدیر صدابرداری، علی ذوالفقاری صدابردار، فرهاد عزیزی فر طراح صحنه و لباس، رسول تقیانی دستیار طراح، شهرام خلج طراح چهره‌پردازی، مهدیه لطیفی عکاس، شاهپور دلدار مدیر تولید، علی کفایت مدیر تدارکات، حمید بخشی زاده مسئول هنروران و ...