علیرضا نجفزاده که این روزها سریال نوروزی «مر قانون» را بهصورت مشترک با محمدحسین لطیفی کارگردانی میکند، درباره این اثر به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که در این پروژه در کنار استادم محمدحسین لطیفی کار میکنم و امیدوارم همانگونه که تا الان پیش رفتیم تولید سریال «مر قانون» را ادامه دهیم.
وی با اشاره به فضای این سریال اظهار کرد: شادی حلقه مفقوده میان مردم است و من امیدوارم با توجه به فضای طنازانهای که این سریال دارد نتیجهاش برای مردم جذاب باشد.
دستیار سیروس مقدم در سریال «پایتخت» اضافه کرد: هر موضوع انتقادی وقتی با چاشنی طنز ساخته شود جذاب و شیرین خواهد شد ما هم دوست داشتیم کارمان شاد باشد و سراغ بازیگران طنزپرداز رفتیم، چون هدفمان این بود که مردم در نوروز شاد باشند و بخندند.
وی در بخش دیگر درباره بازیگران و لوکیشنهای این سریال گفت: من تجربه کارهای پربازیگر زیاد داشتهام و این سریال هم هنرمندان زیادی دارد و از بابت مدیریت چنین کاری مشکل نداریم. همه این پروژه در تهران تصویربرداری میشود ولی قصه از لوکیشنهای متعدد برخوردار و کاری پرزحمت است.
نجفزاده در پایان درباره قصه سریال بیان کرد: شخصیت محوری این سریال شخصیتی به نام کمال شهری است که مدیر ارشد یک وزارتخانه است و قصه هم از موضوعات روز جامعه است.
سریال «مر قانون» به کارگردانی مشترک علیرضا نجفزاده و محمدحسین لطیفی و به تهیه کنندگی مهران مهام برای پخش از شبکه سه در نوروز ۹۸ ساخته می شود.
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