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۲۳ دی ۱۳۹۷، ۷:۵۴

علیرضا نجف‌زاده در گفتگو با مهر:

ماجرای یک مدیر ارشد وزارتی در «مر قانون»/ نقد چاشنی طنز می‌خواهد

ماجرای یک مدیر ارشد وزارتی در «مر قانون»/ نقد چاشنی طنز می‌خواهد

یکی از کارگردانان سریال نوروزی «مر قانون» بیان کرد که شخصیت محوری این سریال مدیر ارشد یک وزارتخانه است.

علیرضا نجف‌زاده که این روزها سریال نوروزی «مر قانون» را به‌صورت مشترک با محمدحسین لطیفی کارگردانی می‌کند، درباره این اثر  به خبرنگار مهر گفت: خوشحالم که در این پروژه در کنار استادم محمدحسین لطیفی کار می‌کنم و امیدوارم همانگونه که تا الان پیش رفتیم تولید سریال «مر قانون» را ادامه دهیم.

وی با اشاره به فضای این سریال اظهار کرد: شادی حلقه‌ مفقوده میان مردم است و من امیدوارم با توجه به فضای طنازانه‌ای که این سریال دارد نتیجه‌اش برای مردم جذاب باشد.

دستیار سیروس مقدم در سریال «پایتخت» اضافه کرد: هر موضوع انتقادی وقتی با چاشنی طنز ساخته شود جذاب و شیرین خواهد شد ما هم دوست داشتیم کارمان شاد باشد و سراغ بازیگران طنزپرداز رفتیم، چون هدفمان این بود که مردم در نوروز شاد باشند و بخندند.

وی در بخش دیگر درباره بازیگران و لوکیشن‌های این سریال گفت: من تجربه کارهای پربازیگر زیاد داشته‌ام و این سریال هم هنرمندان زیادی دارد و از بابت مدیریت چنین کاری مشکل نداریم. همه این پروژه در تهران تصویربرداری می‌شود ولی قصه از لوکیشن‌های متعدد برخوردار و کاری پرزحمت است.

نجف‌زاده در پایان درباره قصه سریال بیان کرد: شخصیت محوری این سریال شخصیتی به نام کمال شهری است که مدیر ارشد یک وزارتخانه است و قصه هم از موضوعات روز جامعه است.

سریال «مر قانون» به کارگردانی مشترک علیرضا نجف‌زاده و محمدحسین لطیفی و به تهیه کنندگی مهران مهام برای پخش از شبکه سه در نوروز ۹۸ ساخته می شود.

کد مطلب 4510126
عطیه موذن

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