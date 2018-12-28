شگفتی سازی نماینده شطرنج ایران/ خادم الشریعه نایب قهرمان جهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سوم (پایانی) مسابقات قهرمانی سریع جهان در سن پترزبورگ روسیه برگزار شد و نفرات برتر معرفی شدند.

احسان قائم مقامی، پرهام مقصودلو، علیرضا فیروزجا و سارا خادم الشریعه نمایندگان شطرنج ایران بودند که امروز در دورهای یازدهم تا پانزدهم در بخش مردان و دورهای نهم تا دوازدهم در بخش بانوان به رقابت با حریفان خود پرداختند.

در بخش بانوان سارا خادم الشریعه با کسب ۹ امتیاز از ۱۲ امتیاز ممکن دست به کار بزرگی زد و عنوان دوم جهان را از آن خود کرد. در این بخش جو ونجون چینی با کسب ۱۰ امتیاز عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد و گوریاچکینا از روسیه عنوان سوم را از آن خود کرد.

خادم الشریعه با این نایب قهرمانی صاحب جایزه ۲۵ هزار دلاری مسابقات شد.

نتایج خادم الشریعه در روز آخر مسابقات سریع به شرح زیر است:

(اعداد داخل پرانتز نشان دهنده ریتینگ شطرنج بازان است)

دور نهم بانوان: سارا خادم الشریعه( ۲۴۰۲)یک – استفانوا از بلغارستان(۲۴۶۶) صفر

دور دهم بانوان: سارا خادم الشریعه( ۲۴۰۲) یک – موزیچوک از اوکراین (۲۴۹۳) صفر

دور یازدهم بانوان: سارا خادم الشریعه( ۲۴۰۲) ۰.۵ – ونجون جو از چین (۲۵۸۴) ۰.۵

دور دوازدهم بانوان: سارا خادم الشریعه( ۲۴۰۲) ۰.۵ - شونگیی تان از چین (۲۴۴۲) ۰.۵

خادم الشریعه با نایب قهرمانی در این مسابقات با سیزده پله صعود در رنکینگ جهانی به رده بیستم برترین شطرنج بازان سریع جهان قرار گرفت.