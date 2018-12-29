خودداری رئیس جمهور برزیل از انتقال سفارت این کشور به قدس اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، موضوع انتقال سفارت برزیل به قدس اشغالی که پیشتر از سخنان «ژایر بولسونارو» رئیس جمهور منتخب برزیل مطرح شده بود، از دستور کار دیدار وی با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی خارج شد.

بر اساس این گزارش فشارهای داخلی و خارجی به دولت جدید برزیل موجب شده است بولسونارو از طرح این موضوع در دیدار با نتانیاهو صرفنظر کند.

گفته می شود تولید کنندگان گوشت برزیل از بیم تحریم صادرات محصولات خود به کشورهای اسلامی به رئیس جمهور این کشور فشار می آورند.

همچنین اتحادیه عرب با ارسال نامه ای به بولسونارو، وی را از پیامدهای انتقال سفارت برزیل به قدس اشغالی برحذر داشته است.

با این حال رویترز گزارش داده که در دیدار نتانیاهو و بولسونارو دو طرف در خصوص تقویت و گسترش روابط گفت وگو کردند.

همچنین رئیس جمهور منتخب برزیل دعوت نتانیاهو برای سفر به سرزمین های اشغالی را که احتمالا در ماه مارس صورت خواهد گرفت، پذیرفته است.