به گزارش خبرنگار مهر، جلسه صبح امروز کارگروه اشتغال اردبیل با وجود یخبندان و سرمای شدید هوا از گرمای خاص و امیدبخشی در صحبت‌های استاندار اردبیل برخوردار بود تا با دعوت به کار و تلاش مضاعف مدیران و بیان آخرین هشدارها نسبت به بی‌تفاوتی در قبال وظایف محوله همراه شود.

استاندار اردبیل در ابتدای جلسه با بیان اینکه هر دستگاهی که در عمل به وظایف خود کوتاهی کند، در وهله اول به مردم ظلم می‌کند، تصریح کرد: به صورت جدی با دستگاه‌های کم‌کار برخورد شده و مدیران نالایق حذف می‌شوند.

بهنام‌جو ادامه داد: برخی از بانک‌ها تسهیلات بسیار ناچیزی را در اعطای تسهیلات مشاغل خانکی درنظر گرفتند و این موضوع با سیاست‌های ابلاغی حمایت از اقتصاد و تولید در کشور مغایرت خواهد داشت.

وی افزود: بانک‌های عامل باید عدم دریافت مشاغل خانگی را از سوی متقاضیان پیگیری کنند تا چنانچه علاقه‌ جدی برای دریافت سهم موجود وجود نداشته باشد، اعتبارات موجود به دیگر افراد دارای صلاحیت واگذار شده و سهم استان نادیده گرفته نشود.

مدیران وقت یکدیگر را بی‌جهت تلف نکنند

استاندار اردبیل یادآور شد: برگزاری جلسات بیهوده که با خروجی چندان مناسبی نیز برخوردار نباشد، مدنظر نبوده و باید به سمت و سوی برنامه‌های عملی و پیگیری جدی اهداف حرکت کنیم.

بهنام‌جو ادامه داد: چنانچه قوانین امکان یا مزایای خاصی را در دریافت تسهیلات به استان اعطا کرده، باید پرسید چرا مسولان و مدیران بانک‌ها به شکل مورد انتظاری پیگیر پرداخت موارد مصوب نیستند.

وی افزود: تفاوت در میزان ابلاغ تسهیلات اعطایی و مقدار پرداختی‌ها نشان دهنده ضعف بوده و در این خصوص نیازمند مدیریت صحیحی هستیم.