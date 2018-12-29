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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۷

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«توران» پس از ۶۲ سال دعوت شد

«توران» پس از ۶۲ سال دعوت شد

ساری - «توران» زائری که ۶۲ سال برای سفر به مشهد لحظه‌شماری می‌کرد اکنون مزد صبوری و فداکاری خود را گرفت.

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به گزارش خبرنگار مهر، «توران» زائری که ۶۲ سال برای سفر به مشهد لحظه‌شماری می‌کرد اکنون مزد صبوری و فداکاریش را از خدای مهربان گرفت.

«توران صدیقی» بانوی روستایی از اهالی عیسی خندق در حوالی ساری است، مادری که همانند دیگر مادران این سرزمین، ایثار و ازخودگذشتگی را با تمام وجود معنی کرده است، هفت فرزند حاصل زندگی او و خیرالله صفری است، همسرش هفت سالی است که فوت کرده و توران به‌تنهایی بار زندگی و پرستاری از سه فرزند معلولش را به دوش می‌کشد امروز به آرزوی ۶۲ ساله خود رسید.

گزارش مهر از زندگی این بانو، زمینه سفر وی به مشهد مقدس را فراهم کرد.

کد مطلب 4498017

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    نظرات

    • ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
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