«۶۲ سال در انتظار دعوت شاه غریبان»؛ روایت تصویری مهر از آرزوی توران مادر ۳ معلول از اهالی روستای عیسی خندق ساری است، ماجرای حسرتی ۶۲ ساله برای زیارت حرم امام مهربانی‌ها که حالا به یمن همراهی خیرین رنگ اجابت به خود گرفته است. بازتاب گزارش تصویری مهر بستری برای سفر سه‌روزه این مادر و فرزندانش به مشهد مقدس فراهم آورد تا با نگاه مهربانانه امام هشتم ، همت گسترده و قابل تقدیر خیران و همراهی متولیان در مجموعه آستان قدس رضوی، داغ فراق به شیرینی وصال تبدیل شود. عکاس مهر در تصاویر زیر روایتی از این دیدار عاشقانه را به تصویر می‌کشد: اینک ای خوب، «فصل غریبی» سر آمد!