امیرعلی رزاقی
۹ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۴

امیر علی رزاقی

اینک ای خوب ، «فصل غریبی » سر آمد ...

«۶۲ سال در انتظار دعوت شاه غریبان»؛ روایت تصویری مهر از آرزوی توران مادر ۳ معلول از اهالی روستای عیسی خندق ساری  است، ماجرای حسرتی ۶۲ ساله برای زیارت حرم امام مهربانی‌ها که حالا به یمن همراهی خیرین رنگ اجابت به خود گرفته است. بازتاب گزارش تصویری مهر بستری برای سفر سه‌روزه این مادر و فرزندانش به مشهد مقدس فراهم آورد تا با نگاه مهربانانه امام هشتم ، همت گسترده و قابل تقدیر خیران و  همراهی متولیان در مجموعه آستان قدس رضوی، داغ فراق به شیرینی وصال تبدیل شود. عکاس مهر در تصاویر زیر روایتی از این دیدار عاشقانه را به تصویر می‌کشد: اینک ای خوب، «فصل غریبی» سر آمد!

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    نظرات

    • خادم IR ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
      0 0
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      سلام. اگه میشد این حرکت دائمی بشه، یعنی از تمام کشور و حتی دنیا کاروانهایی توسط خیرین راه اندازی بشه که همه مردم علی الخصوص ناتوانان اعم از مالی و جسمی و ... خدمت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام برسند
    • فرید US ۰۶:۳۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
      2 0
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      بس که شبکه های خبری جامعه را به اخبار دنیای سیاه سیاست و سیاستمداران سرگرم کرده و خبرهای شرق و غرب عالم را در بوق می کنند از زندگی طبیعی و انسانی خود بیگانه شده ایم ؛ آفرین باد برشما . . .
    • IR ۰۸:۲۱ - ۱۳۹۷/۱۰/۱۸
      2 0
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      چقدر خوب بود مرسی