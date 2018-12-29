برف مدارس ۳ شهر آذربایجان غربی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این راستا روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه به برودت هوا، بارش برف و یخبندان در شهرستانهای سلماس، خوی و چایپاره مدارس نوبت بعد از ظهر در تمامی مقاطع تحصیلی تعطیل است.

امروز در نوبت صبح نیز در شهرستان سلماس: تمامی مقاطع تحصیلی شهری و روستایی، شهرستان خوی: تمامی تحصیلی شهری و روستایی، چایپاره: مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع بکار کردند.

بارش برف و باران که از شب گذشته در آذربایجان غربی آغاز شده کماکان در برخی مناطق تداوم دارد.

کارشناسان هواشناسی پیش تر پیش بینی کرده بودند که ورود سامانه بارشی از روز پنجشنبه موجب بارش برف و باران، وزش باد شدید و اختلال در تردد جاده ای در استان شود.