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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

پژمانفر در گفتگو با مهر؛

۹دی جریانی زنده درتاریخ است/می‌خواهند مردم رامقابل نظام قرار دهند

۹دی جریانی زنده درتاریخ است/می‌خواهند مردم رامقابل نظام قرار دهند

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه حماسه ۹ دی صرفا مربوط به سال۸۸ نیست، گفت: ملت ایران این حماسه را همواره زنده نگه خواهند داشت.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی روز ۹ دی اظهار داشت: دشمن در بخش‌های مختلف تمام توان خود را به کار گرفته تا مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند و برای رسیدن به این هدف هم هزینه‌های زیادی کرده است.

وی ادامه داد: با وجود این، آنان شکست های جبران ناپذیری را در مقابل ایران متحمل شده اند و به دنبال آن هستند که به هر نحوی این شکست خود را جبران کنند.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: بر این اساس دشمنان نظام و انقلاب شیطنت های متعددی را در کشور ما انجام می دهند و هدف اصلی آنان ایجاد فاصله بین مردم و مقام معظم رهبری است اما مردم ما همواره ثابت کرده اند که پیرو انقلاب و رهبری هستند.

پژمان‌فر تاکید کرد: حضور مردم در عرصه های مختلف و حمایت از جمهوری اسلامی منجر شده که دشمن کاملاً مایوس شود و در شرایط فعلی به دنبال دستاویز جدیدی رفته تا با تبلیغات و اشاره به مشکلات پیش آمده به ویژه در عرصه اقتصادی، اینگونه القا و نتیجه گیری کند که مردم از مسیر نظام فاصله گرفته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه ۹ دی یک جریان زنده در تاریخ جمهوری اسلامی است و فقط محدود به سال ۸۸ نیست، تصریح کرد: در سال ۸۸ دشمنان داخلی و خارجی تلاش زیادی کردند تا مردم را از نظام و انقلاب دور کنند اما مردم با خلق حماسه ۹ دی نشان دادند که هیچ گاه از ارزش‌های اسلام و انقلاب فاصله نمی گیرند و همان ضرورت ها و انگیزه ها هنوز در وجود مردم باقی است.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه ملت ایران همواره برای دفاع از انقلاب و ارزش های آن هزینه کرده اند، اظهار داشت: مسئولان کشور هم باید مانند مردم در عرصه انقلاب و پیروی از مقام معظم رهبری حرکت کنند چرا که مردم ما ثابت کرده اند اگر مسئولی با رهبری همراهی نداشته باشد، بدون تعارف از آنان عبور می کنند.

کد مطلب 4498132
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
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      اگر صادقانه به ملت خدمت شود هیچ اتفاقی نخواهد افتاد

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