حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر ضرورت حضور مردم در راهپیمایی روز ۹ دی اظهار داشت: دشمن در بخش‌های مختلف تمام توان خود را به کار گرفته تا مشکلاتی را برای جمهوری اسلامی ایجاد کند و برای رسیدن به این هدف هم هزینه‌های زیادی کرده است.

وی ادامه داد: با وجود این، آنان شکست های جبران ناپذیری را در مقابل ایران متحمل شده اند و به دنبال آن هستند که به هر نحوی این شکست خود را جبران کنند.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس تصریح کرد: بر این اساس دشمنان نظام و انقلاب شیطنت های متعددی را در کشور ما انجام می دهند و هدف اصلی آنان ایجاد فاصله بین مردم و مقام معظم رهبری است اما مردم ما همواره ثابت کرده اند که پیرو انقلاب و رهبری هستند.

پژمان‌فر تاکید کرد: حضور مردم در عرصه های مختلف و حمایت از جمهوری اسلامی منجر شده که دشمن کاملاً مایوس شود و در شرایط فعلی به دنبال دستاویز جدیدی رفته تا با تبلیغات و اشاره به مشکلات پیش آمده به ویژه در عرصه اقتصادی، اینگونه القا و نتیجه گیری کند که مردم از مسیر نظام فاصله گرفته اند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر اینکه ۹ دی یک جریان زنده در تاریخ جمهوری اسلامی است و فقط محدود به سال ۸۸ نیست، تصریح کرد: در سال ۸۸ دشمنان داخلی و خارجی تلاش زیادی کردند تا مردم را از نظام و انقلاب دور کنند اما مردم با خلق حماسه ۹ دی نشان دادند که هیچ گاه از ارزش‌های اسلام و انقلاب فاصله نمی گیرند و همان ضرورت ها و انگیزه ها هنوز در وجود مردم باقی است.

سخنگوی فراکسیون روحانیت مجلس با بیان اینکه ملت ایران همواره برای دفاع از انقلاب و ارزش های آن هزینه کرده اند، اظهار داشت: مسئولان کشور هم باید مانند مردم در عرصه انقلاب و پیروی از مقام معظم رهبری حرکت کنند چرا که مردم ما ثابت کرده اند اگر مسئولی با رهبری همراهی نداشته باشد، بدون تعارف از آنان عبور می کنند.