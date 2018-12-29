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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۲۶

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران:

۱۳۰ پروژه عمرانی در بقاع متبرکه مازندران اجرا شد

۱۳۰ پروژه عمرانی در بقاع متبرکه مازندران اجرا شد

ساری - مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی صبح شنبه در نشست با مدیرکل صدا وسیمای استان با بیان اینکه وقف و موقوفات باید بیشتر از گذشته به جامعه معرفی شود و این مسئله با کمک رسانه ها محقق می شود، گفت: ارتباط رسانه ها با اوقاف در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف مناسب است اما انتظار می رود این ارتباط‌ها افزایش پیدا کند و سمت و سوی گزارش های تبلیغی به سمت وقف های جدید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد.

حیدری با بیان اینکه موقوفات مازندران مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: استان مازندران از لحاظ دارا بودن موقوفات جزو استانهای برتر کشور است و انتظار می رود به این موقوفات بیشتر توجه شود.

وی با اشاره به اینکه اوقاف پروژه های عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه متعددی در استان مازندران را اجرایی می کند و در دست دارد، افزود: بیش از ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه در مازندران در حال اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بهترین راه ترویج فرهنگ وقف را اجرای امینانه نیت واقف دانست و بیان کرد: اجرای امینانه نیت واقف در مازندران بصورت زمان بندی مناسب صورت می گیرد که امسال عواید موقوفه دکتر علی نقی کنی و موقوفه محدباقر تاجر ساروی اجرای نیت شد.

حیدری خاطرنشان کرد: اجرای امینانه نیت واقف حتی در روستاهای دور افتاده استان مازندران صورت می گیرد که بعنوان مثال در روستاهای دورافتاده کیاسر و بخش های چهاردانگه و دودانگه ساری سبد کالا بین نیازمندان توزیع شده است.

هادی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای مازندران نیز در این دیدار با بیان اینکه وقف یک مسئله شرعی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است که می تواند آثار و برکات بسیاری برای جامعه داشته باشد، افزود: باید از فرهنگ وقف به خوبی بهره گیری کرد و این سنت حسنه را در جامعه ترویج داد.

وی به اجرای پروژه های عمرانی بقاع متبرکه استان اشاره و بیان کرد: طرح توسعه شبستان آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری چند سالی است که در حال اجراست و باید توجه ویژه ای به آن تا تکمیل شود.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران بر ضرورت مستندسازی برنامه ها و اجرای نیات موقوفات مازندران جهت معرفی به جامعه تاکید کرد و گفت: اوقاف باید از ظرفیت رسانه ها برای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف استفاده کند.

کد مطلب 4498142

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