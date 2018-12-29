۱۳۰ پروژه عمرانی در بقاع متبرکه مازندران اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم حیدری‌جناسمی صبح شنبه در نشست با مدیرکل صدا وسیمای استان با بیان اینکه وقف و موقوفات باید بیشتر از گذشته به جامعه معرفی شود و این مسئله با کمک رسانه ها محقق می شود، گفت: ارتباط رسانه ها با اوقاف در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف مناسب است اما انتظار می رود این ارتباط‌ها افزایش پیدا کند و سمت و سوی گزارش های تبلیغی به سمت وقف های جدید متناسب با نیازهای روز جامعه باشد.

حیدری با بیان اینکه موقوفات مازندران مظلوم واقع شده است، اظهار کرد: استان مازندران از لحاظ دارا بودن موقوفات جزو استانهای برتر کشور است و انتظار می رود به این موقوفات بیشتر توجه شود.

وی با اشاره به اینکه اوقاف پروژه های عمرانی موقوفات و بقاع متبرکه متعددی در استان مازندران را اجرایی می کند و در دست دارد، افزود: بیش از ۱۳۰ پروژه عمرانی بقاع متبرکه در مازندران در حال اجراست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران بهترین راه ترویج فرهنگ وقف را اجرای امینانه نیت واقف دانست و بیان کرد: اجرای امینانه نیت واقف در مازندران بصورت زمان بندی مناسب صورت می گیرد که امسال عواید موقوفه دکتر علی نقی کنی و موقوفه محدباقر تاجر ساروی اجرای نیت شد.

حیدری خاطرنشان کرد: اجرای امینانه نیت واقف حتی در روستاهای دور افتاده استان مازندران صورت می گیرد که بعنوان مثال در روستاهای دورافتاده کیاسر و بخش های چهاردانگه و دودانگه ساری سبد کالا بین نیازمندان توزیع شده است.

هادی ابراهیمی مدیرکل صدا و سیمای مازندران نیز در این دیدار با بیان اینکه وقف یک مسئله شرعی، فرهنگی، مذهبی و اجتماعی است که می تواند آثار و برکات بسیاری برای جامعه داشته باشد، افزود: باید از فرهنگ وقف به خوبی بهره گیری کرد و این سنت حسنه را در جامعه ترویج داد.

وی به اجرای پروژه های عمرانی بقاع متبرکه استان اشاره و بیان کرد: طرح توسعه شبستان آستان مقدس امامزاده عباس(ع) ساری چند سالی است که در حال اجراست و باید توجه ویژه ای به آن تا تکمیل شود.

مدیرکل صدا و سیمای مازندران بر ضرورت مستندسازی برنامه ها و اجرای نیات موقوفات مازندران جهت معرفی به جامعه تاکید کرد و گفت: اوقاف باید از ظرفیت رسانه ها برای ترویج و تبلیغ فرهنگ وقف استفاده کند.