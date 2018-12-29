به گزارش خبرنگار مهر، رمان «نفرتی که تو میکاری» انجی توماس که همین سال گذشته برنده دو جایزه مهم در جوایز برگزیده خوانندگان گودریدز شد، و به تازگی فیلم ساخته شده از روی کتابش اکران شده و تحسین منتقدین را برانگیخته است، حالا دوباره امسال هم برگشته تا عنوان بهترینِ بهترینها را از آن خود کند. بهترینِ بهترینها بخشی ویژه است که امسال به مناسبت دهمین سالگرد جوایز برگزیده خوانندگان گودریدز اضافه شده. این رقابت بین ۱۷۰ برنده پیشین در تمامی ادوار این جوایز بوده و انجی توماس توانست این جایزه را با اولین کتابش از آن خود کند.
ترجمه این رمان که با ترجمه میلاد بابانژاد و الهه مرادی منتشر شده است این روزها از کتابهای پرفروش بازار کتاب دنیاست. تا کنون به بیش از ۳۰ زبان ترجمه شده است وحالا ترجمه فارسی آن به عنوان در قالب «منظومه داستان ترجمه» نشرنون به چاپ چهارم رسیده است.
«نفرتی که تو میکاری» بهترین کتاب در سال ۲۰۱۷ به انتخاب اعضای سایت گودریدز بوده و از کتابهایی بوده است که از همان اول به لیست پرفروشهای نیویورک تایمز راه یافته و برای مدتها در آن لیست باقی مانده است. این کتاب همچنین با گرفتن هشت ستاره که بیشترین امتیاز ممکن است نامزد جایزه کتاب ملی آمریکا شده است، کتابی که نویسندگان بزرگی چون جیسون رینولدز، جان گرین و بسیاری دیگر با عباراتی چون «میخکوبکننده» و «خیرهکننده» از آن یاد کردهاند. روزنامه کریستین ساینس مانیتور در تعریف این رمان مینویسد: «سر و صدایی که برای این کتاب بهراه افتاده است را باور کنید، این رمانی شجاعانه و فوقالعاده است و واقعاً هم همینقدر عالی است.»
این رمان با نثری روان و روایت خطی و با ایجاد کششی درخور سعی میکند در همتنیدگی زندگی، مرگ و عشق را در دنیای امروز روایت کند. میتوان گفت «نفرتی که تو میکاری» صدای تمام کسانی است که فارغ از ملیت، جنسیت، قومیت و نژادشان احساس میکنند در دنیا تنها و مظلوم هستند. این کتاب میخواهد نشان دهد هرکسی میتواند صدایی باشد در گوش جامعهای که نمیخواهد حرفهای ما را بشنود.
میلاد بابانژاد و الهه مرادی تا کنون ترجمه رمان «خطای ستارگان بخت ما» نوشته جان گرین را به عنوان اولین ترجمه این کتاب منتشر کردهاند. و به زودی رمان هردو در نهایت می میرند آدام سیلورا نیز از آن ها منتشر خواهد شد. «نفرتی که تو میکاری» در ۴۰۰ صفحه توسط نشر نون به بازار کتاب راه پیدا کرده است.
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