افزایش ۷درصدی صادرات استان مرکزی طی سال جاری با وجود تحریم

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی آقازاده صبح شنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: طی ۹ ماهه امسال رقم صادرات استان مرکزی ۷۵۰میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد رشد صادرات را نشان می دهد.

وی افزود: این افزایش در حالی اتفاق افتاده که در شرایط سخت تحریم ها به سر می بریم. ولی به رغم همه تنگناهای موجود بر سر راه اقتصاد کشور، این افزایش صادرات در استان، گویای پویایی، زنده بودن و ادامه حیات اقتصادی استان مرکزی و تلاش صنعتگران و تولیدکنندگان است.

آقازاده خاطرنشان کرد: این نشان از عزم راسخ همه کسانی دارد که در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و بازرگانی توانستند با تمام مشکلات موجود، همه موانع پیش رو و بر سر راه را به خوبی پشت سر بگذارند و به چنین موقعیتی در زمینه صادرات استان دست یابیم.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در مقابل صادرات، در حوزه واردات نیز طی ۹ ماه سال جاری بیش از ۸ درصد کاهش واردات به استان مرکزی ثبت شده که این هم نشان از پویایی در اقتصاد استان را دارد.

وی ادامه داد: امیدواریم طی سه ماه آینده در زمینه صادرات استان به رقم خوبی دست پیدا کنیم و با وجود شرایط تحریم، تا پایان سال رقم صادرات استان مرکزی یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار پیش بینی شده است.

استاندار مرکزی ادامه داد: البته قبل از تحریم ها صادرات استان ۱.۵ میلیارد دلار پیش بینی شده بود، اما با توجه به شرایط تحریم پیش بینی ما ۱.۲ میلیارد دلار است و امیدواریم در این سه ماه باقیمانده بتوانیم آن ار محقق سازیم.

آقازاده در بخش دیگر سخنان خود در مورد موضوع انتقال آب به ساوه هم اظهار داشت: در مورد انجام و تکمیل طرح انتقال آب به ساوه نیز با مسئولین کشوری صحبت شده و با جدیت پیگیر این موضوع هستیم تا کار را به نتیجه برسانیم.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در فرآیند پیگیری برای اجرای طرح مذکور، چنانچه امکان انجام کار با پیمانکار فعلی پروژه وجود نداشته باشد، برای تغییر پیمانکار اقدام خواهد شد تا هر چه سریعتر این طرح به اتمام برسد.