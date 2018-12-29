دشمنان آرزوی براندازی نظام جمهوری اسلامی را به گور خواهند برد

حجتالاسلام سید علیرضا آرامی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت یومالله ۹ دی و بابیان اینکه نهم دیماه پیام واضحی برای دشمنان انقلاب اسلامی ایران و مسئولان این نظام به همراه داشت که هرساله در این روز با حضور گسترده مردم در راهپیمایی و تجمع باشکوه سالروز۹ دی به دشمنان و مسئولان یادآوری میشود، تأکید کرد: حضور مردم نشان میدهد که همیشه پای انقلاب و آرمانهایش هستند.
وی بابیان اینکه دشمنان توهم براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را باید با خود به گور ببرند، تصریح کرد: دشمنان و فتنهگران در این نظام نباید با تعداد حداقلی مخالفان انقلاب قضاوت کنند چراکه مردم ایران پای انقلاب و آرمانها و اعتقاد انقلابی و اسلامی خود ایستادهاند.
رعایت خطوط قرمز ملت ایران
امامجمعه گرمسار با تأکید بر اینکه ملت ایران بر سر عقاید و خطوط قرمز خود باکسی شوخی ندارند، گفت: این ملت هرگز به دشمنان و فتنهگران اجازه تعدی از این خطوط قرمز را نمیدهند، درواقع ۹ دی خط قرمزهای انقلاب اسلامی ایران را برای دشمنان آن ترسیم کرد.
آرامی افزود: بیحرمتی به امام خمینی(ره) و سالار شهیدان(ع) از سوی ملت ایران پذیرفته نیست و درجایی که سخن از عقاید و آرمانهای انقلابی و اسلامی در میان است مردم در مقابل دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
وی در ادامه با اشاره به پیامهای سالروز نهم دیماه برای مسئولان این نظام خاطرنشان کرد: مسئولانی که دلدادگی به غرب دارند و آرزوی تغییر سیاستهای کلی نظام رادارند باید بدانند مردم پایبند ارزشهای اسلامی خود هستند.
ضرورت ایستادگی مردم با بصیرت و هوشیاری
امامجمعه گرمسار بابیان اینکه در این عرصه اقشار مختلف مردمی بهویژه جوانان باید هوشیارتر از گذشته باشند، ابراز داشت: ملت ایران بهویژه جوانان باید با بصیرت در مقابل فتنه افکنیهای دشمنان ایستادگی کنند که به اصل نظام لطمه وارد نشود.
آرامی با اشاره به مشکلات اقتصادی و تلاطمهای موجود در بازار کسبوکار بیان کرد: در جنگ اقتصادی که دشمن علیه ایران راهاندازی کرده باید به گونهای رفتار کنیم که ناخواسته در زمین دشمن بازی نکنیم لذا مشکلات گرانی در کشور وجود دارد و رفع این معضل مطالبه به حق مردم محسوب میشود که باید از مسئولان دولت پیگیری شود لیکن نباید آن را با اصل نظام ارزیابی کرد.
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