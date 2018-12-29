برگزاری دوره مشترک MBA در زمینه توسعه برند کالاهای مدرن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری دانشگاه بینالمللی «مد آرت» فرانسه برای دوره MBA مشترک، در سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸) میلادی دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش میکند.
این دوره دانشجویان مهارتهای ارتباطات دیجیتالی، دانش رفتار مشتری، تخصص فنی و هنری در حوزه طراحی و نوآوریها و راهبردهای توسعه برندهای کالاهای مدرن آشنا میشوند.
دانشگاه بینالمللی«مدآرت» در شهر پاریس پایه گذاری شده است و تا به امروز یک شبکه گسترده بینالمللی تشکیل داده و همکاریهای قابل توجهی را به صورت آکادمیک در داخل و خارج فرانسه داشته و این همکاری موجب اثربخشی، اعتبار و کیفیت برنامه آموزشی مد آرت شده است.
برنامه آموزشی مد آرت در عرصه صنعت جهانی بسیار غنی شده است، به گونهای که فارغ التحصیلان تجربه کارآموزی در شرکتهای بینالمللی را نیز کسب خواهند کرد. بر این اساس ۳۵ درصد از دانشجویان دانشگاه بینالمللی مد آرت را دانشجویان خارجی با بیش از ۲۰ ملیت مختلف تشکیل میدهند.
کلاسها در این دانشگاه به زبانهای انگلیسی، فرانسه و ایتالیایی دایر است. مدت تحصیل در این دوره ۲ تا ۲.۵ سال است که سال اول آن با همکاری دانشگاه مد آرت در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تهران و از سال دوم تا پایان دوره در دانشگاه مد آرت پاریس برگزار میشود.
پایاننامه دوره و دفاع از آن با راهنمایی مشترک استادان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مد آرت و در مد آرت انجام میشود و هزینه تحصیل برای یک سال تحصیلی در دانشگاه امیرکبیر برای ۳۰۵ ساعت ۳۳۰۰ یورو به اضافه ۴.۵ میلیون تومان برآورد میشود که طی سه قسط پرداخت خواهد شد و برای یک سال تحصیلی در مدآرت پاریس ۸۱۵۰ یورو خواهد بود.
پذیرش از بین فارغ التحصیلان مهندسی نساجی به ویژه مهندسی پوشاک، مهندسی صنایع و مدیریت، طراحی پارچه و لباس با سابقه کار صنعتی، یا معرفی از صنعت همراه با بررسی سوابق و انجام مصاحبه خواهد بود.
مدرک پایان دوره توسط مد آرت صادر و توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه دولتی پرپیگنان فرانسه به تأیید وزارت علوم ایران خواهد رسید.
به منظور سهولت در شرکت، فراگیر شدن و بهره مندی بیشتر علاقه مندان، بخش اول دوره MBA در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به چند دوره آموزشی کوتاه مدت شامل دروس مستقل تقسیم بندی شده و حضور متقاضیان آشنا با موضوعات مدیریت، تجارت، مد، پوشاک و کالای جانبی در دورههای کوتاه مدت امکان پذیر است.
دورههای کوتاه مدت به زبان انگلیسی توسط استادان مدآرت و دانشگاه امیرکبیر به همراه ترجمه فارسی برگزار میشود. در پایان هر دوره کوتاه مدت برای شرکت کنندگانی که هر عنوان درسی را با موفقیت به پایان برسانند، گواهینامه معتبر بین المللی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه مدآرت فرانسه صادر میشود.
زمان برگزاری سال اول از ۲۹ دی ماه سال جاری تعیین شده است.
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