حرکت در مسیر ولایت فتنه های دشمنان را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شیرازی ظهر شنبه در نشست بصیرتی مشق حضور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به اینکه عزت و قدرت دست خداست، گفت: استان کرمان فرزندی رشید و دلیر همچون سردار دلاور اسلام حاج قاسم سلیمانی را دارد و کرمانی ها به این موضوع افتخار می کنند.

وی با اشاره به اینکه خداوند به سردار سلیمانی عزت داده است، ادامه داد: زمام امور در دست خداوند و هیچ کس نمی تواند در برابر اراده الهی ایستادگی کند.

شیرازی با بیان این مطلب که توحید بدون ولایت و رهبری جامعه دینی کامل نمی شود، گفت: استکبارستیزی، امامت و ولایت ریشه در توحید دارد.

وی همچنین حرکت ملت ایران در مسیر امام خمینی (ره) را برگرفته از توحید دانست و افزود: امام راحل به عنوان رهبری جامعه اسلامی به ما آموخت که باید براساس تفکر توحیدی با طاغوت مبارزه کرده و حکومت حق را بر حکومت ظلم و ستم غالب کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به اینکه به دستور خداوند باید از ولی فقیه تبعیت کنیم، گفت: توحید عامل اصلی پیروزی ایران در هشت سال جنگ تحمیلی است چرا که اگر این اعتقاد وجود نداشت مردم جنگ را به ارتش و سپاه می سپردند و در این زمینه ورود نمی کردند.

شیرازی با تاکید بر این مطلب که انقلاب، دفاع مقدس با هدف دفاع از دین شکل گرفت، افزود: ورود ایران به سوریه هم در راستای همین هدف بود.

وی با اشاره به نزدیک شدن به سالگرد حماسه آفرینی مردم در ۹ دی افزود: در این روز هم مردم با هدف دفاع از دین وارد میدان شدند و چنین حماسه ای را خلق کردند.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به اینکه مردم توهین به ارزش ها، عاشورا و اعتقادات دینی را بر نمی تابند، گفت: درست است که بعضی کاندیداهای انتخابات سال ۸۸ دارای اشکالاتی بودند اما ملت با بصیرت ایران زمانی که متوجه شدند بحث انتخابات نیست و دشمن به دنبال ضربه زدن به اسلام است در مقابل فتنه ۸۸ قیام کردند.

با اقتدار و قدرت در برابر دشمنان ایستادگی می کنیم

وی با اشاره به اینکه امروز دشمن به خوبی می داند که مردم پای دین ایستاده اند، گفت: ملت ایران اجازه نمی دهند که کوچکترین خدشه ای به دین وارد شود چرا که جان ما با عاشورا پیوند خورده است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب، جنگ و دفاع مقدس ما برگرفته از فرهنگ عاشورایی است، گفت: هرگز اجازه نمی دهیم که دین به خطر بیافتد.

شیرازی با اشاره به تهدیدها، تحریم ها و فشارهای دشمنان عنوان کرد: ما در جبهه های نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی با اقتدار و قدرت در برابر دشمنان ایستادگی می کنیم.

نماینده ولی فقیه در سپاه قدس با اشاره به اینکه تحریم ها فرصتی برای پیشرفت است، گفت: در شرایط تحریم موشک ساخته و در حوزه های مختلف پیشرفت کرده ایم.

وی با بیان اینکه ملت ایران در طول عمر ۴۰ ساله نظام هر گاه دین در خطر بود در میدان حضور پیدا کرد، افزود: زمانی عده ای خرده می گفتند که چرا نیروهای ایرانی در سوریه حضور دارند، در آن روز که ۹۰ درصد خاک سوریه در دست دشمن بود حرف ما مبنی بر اینکه «سوریه سقوط نمی کند» برایشان غیرقابل باور بود.

وی ادامه داد: امروز شاهد پیروزی بشار اسد و شکست خفت بار آمریکا در سوریه هستیم.

شیرازی گفت: علیرغم مشکلات اقتصادی و تحریم ها اگر زیر چتر خداوند، امامت و ولایت باشیم دشمن نمی تواند به اهداف شوم خود دست پیدا کند.

وی آینده را متعلق به اسلام دانست و گفت: هر روز شاهد ذلت بیشتر دشمنان خواهیم بود.

وی با یادآوری حماسه ۹ دی عنوان کرد: حرکت در مسیر ولایت و رهبری تمامی فتنه های دشمنان را خنثی می کند.