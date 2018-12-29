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۸ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۳۶

توسط اردوغان؛

ایلدریم نامزد حزب حاکم ترکیه برای شهرداری استانبول معرفی شد

ایلدریم نامزد حزب حاکم ترکیه برای شهرداری استانبول معرفی شد

رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه، بنعلی ایلدریم رئیس پارلمان را به عنوان نامزد حزب حاکم برای شهرداری استانبول معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم رئیس پارلمان ترکیه امروز شنبه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور به عنوان نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه برای شهرداری استانبول معرفی شد.

این در حالیست که رئیس جمهوری ترکیه و رئیس حزب عدالت و توسعه این کشور هم اکنون در استانبول با شرکت در مراسمی که به صورت زنده توسط رسانه های این کشور در حال پوشش است، نامزدهای شهرداری استانبول در انتخابات محلی این کشور را معرفی می کند.

لازم به ذکر است، انتخابات محلی و شهرداری های ترکیه در ۳۱ مارس سال آینده میلادی در این کشور برگزار می شود.

کد مطلب 4498631

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