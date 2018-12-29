برای مقابله با آسیب های اجتماعی به کمک سمن ها نیاز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی بعد از ظهر شنبه در نخستین همایش «نقش من» با محوریت موضوع اجتماعی شدن نظام سلامت، دستاوردهای موجود و افق‌های پیش رو و با هدف شناسایی و به کارگیری توان مردم و سمن‌ها با بیان این که باید در جهت تحقق اهداف، نقش سازمان مدیریت امور اجتماعی را به عنوان نهاد سیاستگذار حاکمیتی به رسمیت بشناسیم، گفت: معضلات اجتماعی در درازمدت شکل گرفته و خلاء به وجود آمده در حوزه‌های انسجام و عدالت اجتماعی، یک شبه ایجاد نشده است، که بتوان آن را یک شبه پر کرد. فردی که دچار معضلی مانند اعتیاد شده، به بحران هویتی نیز دچار است و برای درمان و بازگشت وی به دامان جامعه، باید زمان زیادی را صرف و معطوف کنیم.

وی اضافه کرد: در گذشته برای درمان معضلاتی مانند اعتیاد، تنها یک چرخه و حلقه‌های منقطع درمان وجود داشت و فقط جنبه درمان را مد نظر قرار داده و جنبه اجتماعی ماجرا را رها می‌کردیم. بر این اساس، باید برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، به مردم و سمن‌ها تکیه کنیم، اما در حال حاضر رسیدگی به معضلاتی نظیر رسیدگی به کودکان کار یا رسیدگی به معتادین متجاهر، آئین نامه دارد و با این وجود، برخی از دستگاه‌ها، هم افزایی و همیاری لازم را در این باره صورت نمی‌دهند.

استاندار تهران از آمادگی استانداری برای قبول تولیت هماهنگی میان دستگاهی را در موارد اجتماعی مورد تاکید قرار داد و افزود: استانداری می‌تواند به عنوان متولی انسجام‌بخشی میان دستگاهی در این حوزه وارد عمل شده و وظیفه هماهنگی میان متولیان هر بخش را برای پیشبرد هرچه بهتر و منسجم‌تر امور، بر عهده بگیرد.

وی با بیان این که مشکل اعتباری در این حوزه وجود ندارد، گفت: شورایعالی اشتغال استان تهران، این آمادگی را دارد تا در صورت معرفی پروژه اشتغال محور، وام‌هایی با بهره کم را به این امر اختصاص دهد.

