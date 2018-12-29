به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالحمید خدری عصر شنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: مصادره کردن حماسه ۹ دی به جناح خاص خیانت به نظام اسلامی است، حماسه ۹ دی متعلق به قشری خاص نیست بلکه روز وحدت ملی ایران علیه استکبار و مربوط به همه اقشار جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: با پیگیری استاندار بوشهر و نشست های خوبی که داشتیم، توانستیم مشکل کالای همراه ملوانان را با توجه به وضعیت نابسامان بازار حل کنیم.

خدری با اشاره به اینکه طی دو ماه آینده مشکل تأمین ارز دولتی برای ملوانان برطرف می‌شود، بیان داشت: مشکل سوخت لنج‌داران با تخصیص ۷۰ درصد سهیمه قیمت داخلی حل شد و در حال حاضر ۵۰ تا ۶۰ لنج در انتظار ترخیص کالای خود در بندر گناوه هستند.

شان نمایندگان رعایت نشد

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در جلسه وزیر کشور با موضوع فرماندهی اقتصاد مقاومتی علیرغم رعایت نشدن شأن نمایندگان و پروتکل اداری همراه با خانم الماسی برای پیگیری مطالبات مردم به نشست برگشتم.

وی با بیان اینکه یک سال و دو ماه از زمان انتصاب گراوند به عنوان استاندار بوشهر می‌گذرد، اظهار داشت: طبق ارزیابی‌ها و بررسی عملکرد به این نتیجه رسیدیم که ایشان فردی پیگیر، پرتلاش و با تعامل سازنده هستند. قطعا من یکی از حامیان وی برای ادامه کار به عنوان استاندار بوشهر خواهم بود.

خدری تاکید کرد: موضوع باطل شدن کارت تردد برای ورود به جزیره خارگ با وزیر کشور مطرح شد و ایشان موافقت کردند که درخواست را در نشست هیئت وزیران مطرح کرده و آن را تصویب کنند.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: با بررسی عملکرد خانم دارابی و یک بازدید سرزده به بیمارستان سلمان فارسی به این نتیجه رسیدیم که بیماران و همه کادر بهداشتی بیمارستان از عملکرد وی راضی هستند.

حمایت از مدیران بومی

وی اضافه کرد: هدف من حمایت از مدیران بومی است، اگر یک مدیر پیدا شود و بگوید با یک درخواست شخصی من به عنوان مدیر انتخاب شده است، فردا استعفا می‌دهم، اولویتم کارها و مشکلات مردم است.

خدری افزود: برای تبدیل شدن چغادک به بخش از صفر شروع کردم و با قاطعیت تمام ‌اعلام می‌کنم در سال آینده ساختمان بخشداری در چغادک مستقر خواهد شد.

وی ادامه داد: ۹۰ درصد منابع تأمین آب از خارج از استان است که مدیریت و برنامه ریزی آن در دست ما نیست، با پیگیری‌های متعدد موفق شدیم برای سال آینده وضعیت اآب آشامیدنی بوشهر بهبود ببخشیم.

اتصال بوشهر به خط ریلی

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پروژه‌های آبخیزداری و احداث سد که در دست اجراست برای جبران کمبود آب کمک شایانی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه با حضور رئیس جمهور پروژه راه آهن بوشهر به شیراز کلنگ‌زنی می‌شود، اظهار داشت: با تعامل هر چهار نماینده استان مبلغ ۱۰۷ میلیارد برای این پروژه تأمین شده است.

خدری اضافه کرد: متأسفانه برخی از نمایندگان ما زیاده خواه هستند و سر ناسازگاری دارند، ولی خوشبختانه برای مسائل کلی مثل پروژه راه‌آهن اتفاق نظر داشتیم.

انتقاد از عملکرد یک مدیر

وی گفت: از عملکرد کرمی به عنوان مدیر کل آموزش و پرورش راضی نیستم، حتی برای پخش عمده بسته‌های حمایتی مدارس غیر انتفاعی که ۵۰ بسته بوده را به منطقه دشتستان و برازجان اختصاص دادند.

نماینده مردم شهرستان‌های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین برای انتخاب معاونین به صلاحیت و توانایی اعتقادی ندارند و آموزش و پرورش استان در این مدت ضربه های زیادی خورده است.

وی ادامه داد: لایحه منطقه آزاد شدن بوشهر علیرغم وجود هشت منطقه آزاد که در لایحه دولت بود، ۷۰ منطقه دیگر به انتخاب نمایندگان دیگر به آن اضافه شد با این وجود با تلاش های زیاد دوباره این لایحه به کمیسیون با تعداد هشت منطقه برگشت که در آینده نزدیک نهایی می‌شود.

وضع ایرانجوان نگران‌کننده است

خدری با اشاره به اینکه دیلم بیشترین نرخ بیکاری دربین استان و حتی کشور را داراست، اظهار داشت: با اجرایی شدن منطقه ویژه پارس شمالی و اشتغال بومیان، بخش عمده مشکل اشتغال در در سطح برطرف می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت تیم ایرانجوان در جدول نگران کننده است و تلاش داریم امسال این تیم در لیگ بماند و برای فصل بعد با تغییر کادر به جایگاه خوبی دست پیدا کند.