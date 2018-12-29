یخبندان مدارس خوی را تعطیل کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: با توجه برودت شدید هوا و یخبندان در شهرستان خوی فردا یکشنبه۹ دی ماه مدارس ابتدایی شهری و روستایی این شهرستان در نوبت صبح تعطیل است.

امروز همچنین به دلیل برودت هوا توام با بارش برف موجب تعطیلی مدارس سه شهرستان استان آذربایجان غربی در نوبت بعد از ظهر تعطیل بود.

امروز در نوبت صبح نیز در شهرستان سلماس: تمامی مقاطع تحصیلی شهری و روستایی، شهرستان خوی: تمامی تحصیلی شهری و روستایی، چایپاره: مدارس ابتدایی و متوسطه دوره اول تعطیل و مدارس دوره دوم متوسطه با یک ساعت تاخیر شروع بکار کردند.

بارش برف و باران که از شب گذشته در آذربایجان غربی آغاز شده کماکان در برخی مناطق تداوم دارد.