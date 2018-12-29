مسابقات بین المللی کشتی جام هاشمی نژاد در بهشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جعفری، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: این دوره از جام کشتی شهید هاشمی نژاد از جمله مسابقات بین المللی و دارای جایگاه خاص است که در رده جوانان برگزار می شود واین دوره از مسابقات رویداد مهم ورزشی- فرهنگی در مازندران بوده که بهشهر با افتخار میزبان این دوره از مسابقات است.

جعفری با بیان اینکه از طریق فدراسیون هماهنگی برای حضور ۶ تیم ترکیه، روسیه، آذربایجان، داغستان، گرجستان و ترکمنستان انجام شده است؛ یادآور شد: حضور پنج تیم قطعی است و ۱۵ تیم برتر داخلی و کشور هم در این دوره مسابقات حضور دارند.

رئیس هیات کشتی بهشهر گفت: براساس برنامه ریزی و دعوت انجام شده وزیر ورزش و به احتمال قوی وزیر اقتصاد، از میهمانان این دوره از مسابقات در برنامه اختتامیه هستند.

جعفری، در ادامه شهرستان بهشهر را یکی از مهدهای مهم کشتی استان مازندران دانست و افزود: در آستانه شانزدهمین دوره این مسابقات با تمام توان برای حمایت از ورزش مازندران وارد شده ایم و امیدواریم حمایت های مالی و فرهنگی مسوولان شهرستانی و استانی انجام شود.

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بهشهر هم با تاکید بر برگزاری مناسب این مسابقات اظهار داشت: میزبانی از ۱۵ تیم داخلی و چند تیم خارجی و برگزاری با کیفیت این مسابقات در دوره‌های مختلف برگ زرینی بر دفتر کشتی بهشهر است.

محمدرضا دارابی افزود: همه اقدامات انجام و امکانات برای برگزاری مناسب مسابقات آماده است و سه هتل برای اقامت ورزشکاران و مهمانان در نظر گرفته شده است و انتظار داریم امسال ۳۵۰ میلیون تومان برای این دوره از مسابقات هزینه شود.

وی گفت: برای کشتی و موفقیت در برگزاری مسابقات ورزشی باید هزینه مالی و ریاضت کشید و ورزشکاران ما اکنون با طی این مراحل به این جایگاه رسیده اند و جام شهید هاشمی نژاد پله ای برای کسب موفقیت های مختلف است.

به گزارش مهر، شانزدهمین دوره مسابقات کشتی جام شهید هاشمی‌نژاد بهشهر، روزهای ۲۷ و ۲۸ دی ماه در سالن شهید هاشمی‌نژاد بهشهر برگزار می‌شود.