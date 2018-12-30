مهلت ثبت نام مجدد نقل و انتقال دانشگاه آزاد فردا پایان می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت نام مجدد برای نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی از ۵ دی ماه آغاز و تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۰ دی ماه ادامه دارد.

متقاضیان برای ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشگاه آزاد اسلامی باید به سامانه منادا به نشانی www.monada.iau.ir مراجعه کنند.

پیگیری آخرین وضعیت درخواست های مواد ثبت شده بر اساس شیوه نامه نقل و انتقالات به صورت آنلاین در سامانه منادا قابل مشاهده خواهد بود و متقاضیان میهمانی نیز می توانند از ۱۵ دی ماه و تا قبل از زمان شروع کلاس ها نتایج درخواست خود را از طریق سامانه مشاهده کنند.

مواردی که قابل بررسی در سامانه منادا نباشد توسط کمیسیون نقل و انتقال بررسی خواهد شد.