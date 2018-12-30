انتقاد از اخذ عوارض از مطب ها و تابلوهای پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید خداکرمی در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اخذ عوارض از برخی مطب و تابلوهای پزشکی انتقاد کرد.



متن این تذکر به شرح زیر است:



سپاسگزار است، در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردار مصوب ۷۵/۰۳/۰۱، با اصلاحات بعدی، به منظور پاسخگویی جهت شهردار محترم تهران ارسال شود؛



اخیرا مشاهده می‌شود که شهرداری برخلاف ماده واحده قانون مطب پزشکان و حرف، مصوب ۱۳۶۶ مبنی بر مجاز بودن فعالیت شغلی پزشکان و حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و همچنین رای وحدت رویه ۵۷۶هیئت عمومی دیوان عالی کشور و رای ۵۷۲۵ دیوان عدالت اداری مبنی بر مصوبه شوراهای اسلامی شهر، جهت اخذ عوارض از تابلو پزشکان و حرف وابسته، همگی دال بر آن است که اخذ هرگونه عوارض کسب و پیشه و یا ممانعت از فعالیت مطب‌ها که طبق قانون می‌تواند در ساختمان‌های مسکونی، اداری و یا تجاری فعالیت کنند، مغایر با قانون است.



لذا به شهردار محترم تذکر داده می‌شود، تا نسبت به اجرای مصوبات قانونی فوق اقدام شود و مامورین شهرداری از ایجاد مزاحمت برای پزشکان و مراجعین آن‌ها که بیماران هستند ممانعت به عمل آورند.