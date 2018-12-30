به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، ساخت موسیقی فیلم سینمایی «۲۳نفر» تازه ترین محصول مرکز فیلم و سریال سازمان هنری رسانه ای اوج را آریا عظیمی نژاد برعهده گرفت.

پس از پایان فیلمبرداری «۲۳ نفر» از لوگوی رسمی این فیلم سینمایی نیز رونمایی شد.

فیلم سینمایی «۲۳ نفر» به کارگردانی مهدی جعفری که تصویربرداری آن نزدیک به سه ماه در تهران و آبادان به طول انجامید در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر رونمایی می شود.

فیلمبرداری این اثر از روز جمعه ۱۳ مهر ماه با حضور سردار حاج قاسم سلیمانی در تهران آغاز شده بود.

«۲۳نفر» به تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

سازندگان فیلم سینمایی «۲۳ نفر» عبارتند از تهیه‌کننده: مجتبی فرآورده، نویسنده و کارگردان: مهدی جعفری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، طراح لباس: سارا سمیعی، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه‌های ویژه بصری جنگ: هادی اسلامی، جلوهای ویژه بصری بخش عراق: امیر سحرخیز، مدیر تولید: رضا زنجانیان، عکاس: محمد بدرلو، مشاوران: احمد یوسف‌زاده، محمد ساردوئی، تدوین: میثم مولایی، صدابردار و صداگذار: بهمن اردلان، طراح چهره‌پردازی: عباس عباسی، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.