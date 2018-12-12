پایان کار «۲۳ نفر» در تهران/ گروه فیلمبردای به آبادان رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، پس از پایان فیلمبرداری فیلم سینمایی «۲۳ نفر» در تهران، عوامل این فیلم سینمایی راهی آبادان شدند.

این فیلم سینمایی به کارگردانی مهدی جعفری برای حضور در سی و هفتمین جشنواره ملی فیلم فجر روزهای آخر فیلمبرداری را طی می کند.

فیلمبرداری این اثر از روز جمعه ۱۳ مهرماه با حضور سردار حاج قاسم سلیمانی در تهران آغاز شده بود.

«۲۳نفر» به تهیه‌کنندگی مجتبی فرآورده، روایت گروهی از رزمندگان نوجوان ایرانی است که در جریان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۱ به اسارت نیروهای عراقی درآمدند.

سازندگان فیلم سینمایی «۲۳ نفر» عبارتند از تهیه‌کننده: مجتبی فرآورده، نویسنده و کارگردان: مهدی جعفری، مدیر فیلمبرداری: مرتضی قیدی، طراح صحنه: کامیاب امین عشایری، طراح لباس: سارا سمیعی، جلوه‌های ویژه میدانی: محسن روزبهانی، جلوه‌های ویژه بصری جنگ: هادی اسلامی، جلوه های ویژه بصری بخش عراق: امیر سحرخیز، مدیر تولید: رضا زنجانیان، مشاوران: احمد یوسف‌زاده، محمد ساردوئی، تدوین: میثم مولایی، صدابردار و صداگذار: بهمن اردلان، طراح چهره‌پردازی: عباس عباسی، مشاور رسانه ای: مهرداد معظمی.