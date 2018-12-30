«دو جلاد» در عمارت نوفل لوشاتو

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دو جلاد» با نویسندگی فرناندو آرابال، طراحی و کارگردانی محمود یوسفی و تهیهکنندگی داوود نامور و محسن نجار حسینی از یازدهم دی ماه در عمارت نمایشی نوفل لوشاتو به صحنه میرود.
این اثر نمایشی در قالب ابزورد است که روایتی تازه از خانواده را به تصویر می کشد.
در این نمایش محمدرضا فارابی، امید قنبری، عالیه شریفی، محمدحسین خادمی، محمدحسین اثنیعشری، رضا عیسی آبادی به ایفای نقش میپردازند.
دیگر عوامل «دو جلاد» عبارتند از بازیگردان: حمید رحیمی، دستیار کارگردان: حمیدرضا بهادرانی، برنامه ریز: ندا کاوندی، منشی صحنه: علیرضا سهرابی نژاد، مدیر صحنه: محمدعلی فرازی، طراح صحنه و لباس: امیر پناهی فر، طراح نور: فرشاد نصیری، طراح گریم: احمد نگهبان، طراح صدا: محمدحسین غفاری، طراح پوستر و بروشور: مسعود رئیسی، روابط عمومی: ندا کاوندی، ساخت تیزر: شهاب دریانی، عکاس: حسن فوادی.
«دو جلاد» تا آخر دی ماه هر روز به غیر از شنبهها ساعت ۱۸:۳۰ در عمارت نوفل لوشاتو به نشانی خیابان نوفل لوشاتو، کوچه زیبا، پلاک ۱ به اجرا درمیآید.
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