به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در میدان ابراهیم(ع) شهر رفسنجان اظهار داشت: ۹ دی ماه یعنی عمل به وظیفه و به لحظه، ۹ دی ماه یعنی تکلیف گرایی و بصیرت به معنای واقعی کلمه.

وی تصریح کرد: ۹ دی ماه روز بلوغ فکری و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، ۹ دی ماه خود تاریخ نبود بلکه به وسیله حضور آگاهانه مردم تاریخ ساز شد.

وی تصریح کرد: بصیرت واژه مقدسی است که منفعتش هم به خود ما می رسد هم به اجتماع و نظام و این بصیرت در برهه هایی از نظام و انقلاب کارساز و موثر بوده است.

امام جمعه رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی ماه بر اساس کج فهمی سران فتنه به وجود آمد، عنوان کرد: ۹ دی ۸۸ آبی بر آتشی که منافقان، بهائی ها و گروهک ها با همپایی و همراهی دشمنان بیرون و خودفروختگان داخل ایجاد کرده بودند، ریخته شد.

رمضانی پور تأکید کرد: ممکن است ۹ دی ماه هایی تکرار شود اما نه به فاصله ۷-۸ ماه از زمان بروز فتنه بلکه به فاصله چند ساعت و چند روز قائله ها به وسیله مردم به پایان خواهد رسید و مردم اجازه نخواهند داد فتنه و فتنه گری در کشور عزیزمان بخواهد جولان پیدا کند.

امام جمعه رفسنجان افزود: سال گذشته در استان کرمان شهر کرمان و رفسنجان جامعه هدف دشمنان اسلام بود اما با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در رفسنجان کوچکترین حرکتی هم به وجود نیامد.

رمضانی پور یادآور شد: هوشیاری و هوشمندی در کنار ملت بصیر، فهیم و دانای ایران اسلامی از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی موثر و کارساز است.

امام جمعه رفسنجان در پایان تأکید کرد: به کوری چشم آمریکائیها و هم پیمانان اروپایی و غربی آنها جشن بزرگ ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب را در روز ۲۲ بهمن در بلوار طالقانی رفسنجان برگزار می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالگرد حماسه ۹ دی سال ۸۸، مردم ولایتمدار شهر رفسنجان به میدان آمدند و بار دیگر حمایت همه جانبانه خود را از آرمان های امام راحل(ره)، انقلاب و رهبری اعلام و با ولایت تجدید میثاق کردند.

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در رفسنجان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولین در میدان ابراهیم(ع) برگزار شد.