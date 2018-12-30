۹ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

امام جمعه رفسنجان:

۹ دی ماه روز بلوغ فکری و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است

رفسنجان - امام جمعه رفسنجان گفت: ۹ دی ماه روز بلوغ فکری و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور پیش از ظهر یکشنبه در مراسم گرامیداشت حماسه نهم دی ماه در میدان ابراهیم(ع) شهر رفسنجان اظهار داشت: ۹ دی ماه یعنی عمل به وظیفه و به لحظه، ۹ دی ماه یعنی تکلیف گرایی و بصیرت به معنای واقعی کلمه.

وی تصریح کرد: ۹ دی ماه روز بلوغ فکری و سیاسی نظام مقدس جمهوری اسلامی است، ۹ دی ماه خود تاریخ نبود بلکه به وسیله حضور آگاهانه مردم تاریخ ساز شد.

وی تصریح کرد: بصیرت واژه مقدسی است که منفعتش هم به خود ما می رسد هم به اجتماع و نظام و این بصیرت در برهه هایی از نظام و انقلاب کارساز و موثر بوده است.

امام جمعه رفسنجان در ادامه با اشاره به اینکه حماسه ۹ دی ماه بر اساس کج فهمی سران فتنه به وجود آمد، عنوان کرد: ۹ دی ۸۸ آبی بر آتشی که منافقان، بهائی ها و گروهک ها با همپایی و همراهی دشمنان بیرون و خودفروختگان داخل ایجاد کرده بودند، ریخته شد.

رمضانی پور تأکید کرد: ممکن است ۹ دی ماه هایی تکرار شود اما نه به فاصله ۷-۸ ماه از زمان بروز فتنه بلکه به فاصله چند ساعت و چند روز قائله ها به وسیله مردم به پایان خواهد رسید و مردم اجازه نخواهند داد فتنه و فتنه گری در کشور عزیزمان بخواهد جولان پیدا کند.

امام جمعه رفسنجان افزود: سال گذشته در استان کرمان شهر کرمان و رفسنجان جامعه هدف دشمنان اسلام بود اما با هوشیاری نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در رفسنجان کوچکترین حرکتی هم به وجود نیامد.

رمضانی پور یادآور شد: هوشیاری و هوشمندی در کنار ملت بصیر، فهیم و دانای ایران اسلامی از سوی دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و نظامی موثر و کارساز است.

امام جمعه رفسنجان در پایان تأکید کرد: به کوری چشم آمریکائیها و هم پیمانان اروپایی و غربی آنها جشن بزرگ ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب را در روز ۲۲ بهمن در بلوار طالقانی رفسنجان برگزار می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در سالگرد حماسه ۹ دی سال ۸۸، مردم ولایتمدار شهر رفسنجان به میدان آمدند و بار دیگر حمایت همه جانبانه خود را از آرمان های امام راحل(ره)، انقلاب و رهبری اعلام و با ولایت تجدید میثاق کردند.

مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در رفسنجان با حضور پرشور اقشار مختلف مردم و مسئولین در میدان ابراهیم(ع) برگزار شد.

