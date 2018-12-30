افزایش ۲۴ درصدی کمک های مردمی به کمیته امداد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، سلمان دانشور بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مجموع کمک های مردمی در ۹ ماهه امسال نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد را نشان می دهد و در این مدت میزان مشارکت نیکوکاران بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان بوده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۰۶ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان جمع شد.

وی افزود: مردم خراسان رضوی در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۸ میلیارد و ۳۳۱ میلیون تومان صدقات، بیش از ۳۴ میلیارد و ۶۵۹ میلیون تومان برای ایتام و محسنین، بیش از ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان برای زکات و بیش از ۴۹ میلیارد تومان در دیگر سرفصل های کاری کمک به نیازمندان واریز کردند.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی تصریح کرد: میزان رشد کمک مردم به کمیته امداد در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶، در صدقات ۶ درصد، در اکرام ایتام ۵۱ درصد، در زکات ۲۱ درصد و در دیگر سرفصل های کمک به نیازمندان ۱۹ درصد بوده است.