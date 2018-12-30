آخرین وضعیت مصدومان علوم و تحقیقات/هوشیاری ۲دانشجو پایین است

محسن نفر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ۶ نفر از مصدومان این حادثه در آی سی یو بیمارستان امام بستری هستند که وضعیت هوشیاری آنها خوب است که بعد از ثبات در وضعیت هوشیاری آنها برخی اعمال جراحی مربوط به شکستگی دست و یا پا بر روی آنها انجام خواهد شد.

وی افزود: در آی سی یوی بیمارستان حضرت رسول نیز ۲ مصدوم این حادثه بستری هستند که وضعیت یکی از آنها نامساعد است.

معاون پزشکی دانشگاه آزاد تاکید کرد: در بیمارستان عرفان نیایش نیز ۵ مصدوم بستری هستند که یک مصدوم در آی سی یو بستری است و متاسفانه وضعیت مساعدی ندارد و ۴ مصدوم دیگر در بخش بستری هستند.

نفر اظهار داشت: سه مصدوم این حادثه نیز در بیمارستان های لاله، نورافشار و خاتم الانبیا بستری هستند که دانشجوی بیمارستان خاتم الانبیا امروز مرخص خواهد شد.

وی عنوان کرد: در حال حاضر دو مصدوم این حادثه که یکی از آنها در بیمارستان عرفان نیایش و دیگری در بیمارستان حضرت رسول بستری هستند که از وضعیت هوشیاری خوبی برخوردار نیستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روز سه شنبه ۴ دی ماه یک اتوبوس حامل دانشجویان واحد علوم و تحقیقات در این دانشگاه واژگون شد و این حادثه منجر به فوت ۱۰ دانشجو و مصدوم شدن ۲۸ دانشجو شد.