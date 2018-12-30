مجله مهر: عصر امروز خبری به سرعت در فضای مجازی منتشر شد که باعث شد تا به سرعت واکنش‌های منفی بسیاری در فضای مجازی منتشر شد.

خبرگزاری برنا به عنوان منبع اولیه این شایعه خبری با انتشار یک فیلم تقریبا گنگ، مدعی شد که یکی از مسولان ارشد دانشگاه آزاد دانشجویان معترض دانشگاه علوم و تحقیقات را با خودرو زیر گرفته و دو نفر را نیز مجروح کرده است. این خبر به سرعت در فضای مجازی منتشر شد و برخی کانال‌های خبری که عمدتا در صف حامیان دولت هستند نیز مدعی شدند که این مقام مسئول دانشگاه آزاد کسی نیست جز محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه!

حتی در ادامه نیز ویدئوی نامفهموم دیگری از حضور دادستان کل کشور در میان دانشجویان منتشر شد که منابع منتشر کننده مدعی بودند دانشجویان نسبت به «رد شدن خودروی رئیس دانشگاه از روی آنها» خشمگین و منتشر شدند!

پرواضح است که این اتفاق‌عجیب اگر رخ داده بود، اتفاق بسیار دردناکی می‌شد و در شرایطی که دانشجویان دانشگاه آزاد علوم تحقیقات هنوز در شوک تصادف مرگبار هفته گذشته و از دست دادن حدود ۱۰ تن از همکلاسی‌های خود بودند، می‌توانست باعث شعله‌ورتر شدن اعتراضات آنها شود.

اما دقایقی بعد و پس از انتشار گسترده این شایعه، تصاویر حضور طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در میان دانشجویان و آن هم با پای پیاده منتش شد. بلافاصله نیز خبرگزاری برنا، ادعای برخورد خودروی مسئولان دانشگاه آزاد با دانشجویان را تکذیب کرد.

و پایان ماجرا... خبرگزاری دولتی برنا در خبری جدید اعلام کرد: «بررسی‌های تکمیلی خبرگزاری نشان می‌دهد چنین ادعایی صحت نداشت و به همین دلیل برنا ضمن حذف این فیلم از مخاطبان خود پوزش می‌خواهد!»