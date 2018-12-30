همایش «شریعت اسلامی و قانون گذاری» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دانشگاه مذاهب اسلامی همایش مشترک بین المللی ایران و پاکستان با موضوع «شریعت اسلامی و قانون گذاری» برگزار می شود.

سخنرانان این همایش آیت الله کعبی عضو هیئت رئیسه خبرگان رهبری و عضو سابق حقوقدان شورای نگهبان، محمد حسین مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی و ایاز قبله رئیس شورای ایدئولوژیک پاکستان و فارغ التحصیل دانشگاه سوربن فرانسه هستند.

همایش «شریعت اسلامی و قانون گذاری» روز دوشنبه ۱۰ دیماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن همایش ماموستا شیخ الاسلام دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار می شود.