قطار جشنواره فیلم مردمی عمار به ایستگاه شاهرود رسید

خبرگزاری مهر، گروه استانها: شبیه هیچ جشنواره فیلم دیگری نیست و به دلیل ویژگی مردمی بودنش، حتی شکل برگزاریاش هم به جشنوارههای دیگر نمیخورد، نخست اینکه در جشنواره فیلم عمار خبری از آمفیتئاترهایی که بوی نویی میدهند و صندلیهای قرمزشان منتظر حضور سلبریتیها و طرفدارانشان هستند، نیست، حتی خبری از پخش کنندههای فیلم و صداهای دالبی دیجیتال هم نیست جالب اینجاست که حتی در سینما هم برگزار نمیشود.
اما نکته قابلتوجه دیگر دربارهاش این است که به یک هفته و یک ماه هم خلاصه نمیشود! عمار جشنوارهای است که ۹دیماه آغاز میشود اما در تمام طول سال فیلم پخش میکند آنهم نه در سینما، بلکه در مساجد، مدارس، پایگاههای بسیج، حتی خانههای مردم و ایستگاههای اتوبوس و قطار و هر جا که بتوان ده نفر را کنار هم جمع کرد. مردمی بودن، نماد جشنواره فیلم عمار است.
اکران فیلم در منزل یک جانباز
در شاهرود اما نهمین دوره جشنواره فیلم عمار در حالی آغاز به کارکرد که اینجا هم خبری از سینما نبود، خبری از سالن آمفیتئاتر و حضور گسترده مردم هم نبود! میزبان اما یک جانباز که از دو جفت دستوپا فقط یکدست سالم دارد خانهای کوچک در طبقه همکف یک مجتمع مسکونی جایی که شاید ۳۰ نفر هم در آنجا نشوند از آن خانهها که به یاد کتابهای دبستان و خانه مادربزرگهایش قد یک قربیل است.
منزل حاج مهدی امامیون کسی که ۳۷ است ویلچرنشین شده، میزبان عماریون بود تا فیلمی اکران و آغاز رسمی این جشنواره فیلم را در نهمین سال متوالی اعلام کنند آنهم در محفلی که امامجمعه شاهرود، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، رئیس اوقاف و ارشاد و بالاخره رئیس بنیاد شهید شهرستان هم مهمانانش بودند اما مهمانان ویژه این مراسم را باید پدران و مادران و همسران شهیدان شاهرودی دانست شهیدانی چون برادران خواجه مظفری و شهید غنیمت پور و شهیدان قنبریان که امروز هرکدام اینجا نمایندهای داشتند.
جشنواره اما با پخش کلیپ الاحرار آغاز شد کلیپی که در آن با زبان عربی و فارسی و با تصاویری از اهواز ایران اسلامی یک جمله میگفت و آنهم رمز موفقیت ما حول شعار یا حسین(ع). این جشنواره اما با پخش فیلم هم همراه بود فیلمی با موضوع حجاب.
عمار مظهر بصیرت
امامجمعه شاهرود اما در حاشیه این مراسم که با عطر شهیدان، معنویتی هم به خود میدید به خبرنگار مهر گفت: در سال۸۸ کشورمان خساراتی را متحمل شد اما با همه این خاطرات تلخ، مقوله ۸۸ برای ما برکات و خوبیهایی نیز داشت که یکی از خوبیها آن در حوزه هنر همین خلق جشنواره مردمی عمار بود جشنوارهای که با تولیدات خوب سعی دارد با استفاده از ابزار هنر در حوزه تولیدات فاخر فرهنگی اقدام کند.
حجتالاسلام عباس امینی بابیان اینکه باید بپذیریم در حوزه استفاده از ابزارهای خوب و ظرفیت جوانان هنوز نتوانستهایم بهخوبی کارکنیم، بیان کرد: جشنواره فیلم عمار آمده تا با همراهی مردم در حوزه تولیدات دینی و معنوی نقشآفرینی کند.
وی همچنین به بصیرت و ولایتمداری مردم ایران اسلامی نیز اشاره کرد و بابیان اینکه عمار مظهر بصیرت است، تأکید کرد: این جشنواره نام فردی را یدک میکشد که بهموقع و بجا دانست که باید ایستادگی کند و این بهموقع بودن دفاع از حق و حقیقت از سوی عمار سبب شد تا در جنگ صفین مهر شهادت در رکاب امیر المومنان(ع) نصیب او شود.
امینی به خاطره دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اشاره و بابیان اینکه اقدام بهموقع بسیار فضیلت دارد، بیان کرد: در آن دیدار معظم له مطرح کردند که کشته شدگان تواب نیز شهید هستند و ذرهای از اجروقربشان کم نمیشود اما در کنار شهدای کربلا که بهموقع اقدام کردند و دانستند که در چه زمانی باید بایستند، نمیتوان آنها را قیاس کرد. لذا جانبازان جنگ تحمیلی نیز بهواسطه اقدام به موقعشان است که دارای اجر معنوی هستند.
استقبال از عمار
در ادامه این مراسم اما کلیپی از رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز پخش شد که در آن معظم له با استقبال از جشنواره عمار بیان میکردند خدا را سپاسگزارم که توفیق به ما دست داد تا شاهد جشنواره عمار باشیم انسان میبیند که دستها درست همانجا که نیاز است پرچمی را بلند میکنند لذا شما جوانان پیش بروید چراکه سینما قله هنرها است و این تکلیف را لحظهای زمین نگذارید.
مصطفی واحدی دبیر جشنواره عمار شاهرود و عضو مجمع انقلابیون شاهرود نیز در این گفتگو بابیان اینکه جشنواره فیلم عمار وارد نهمین سال فعالیت خود میشود، گفت: این جشنواره ابتدا در پاسخ به فتنه ۸۸ پایهگذاری شد اما در سالهای ۹۰ و ۹۱ وارد سایر مضامین دینی و اخلاقی و انقلاب اسلامی نیز شد تا گستردگی خاصی را در آن شاهد باشیم و امروز در گوشه و کنار ایران اسلامی و حتی دورترین روستاها نیز شاهد برگزاری آن و نمایش فیلمها هستیم.
وی افزود: عمار درواقع تعریفی جدید از جشنواره فیلم را ارائه کرده که در آن مکان پخش فیلم گاهی یک قطار در حال حرکت است و گاهی یک مدرسه و یا مسجد و حتی یک اتاق سه در چهار ساده و لذا این مردمی بودن جشنواره سبب شده تا شاخصه اصلی آن حفظ شود.
واحدی بیان کرد: این جشنواره همچنین ویژگی دیگری هم دارد و آن این است که فیلمهایش در تمام طول سال اکران میشوند و تنها به یک روز و یک هفته و یک ماه خلاصه نمیشود تا همگان بتوانند از فیلمهای تولیدی این جشنواره بهرهمند شوند.
تقدیر از جانباز اسلام امامیون و همسر گرانقدرش که پس از جانبازی، عاشقانه با وی ازدواج کرد ازجمله بخشهای این همایش بود همایشی که این بار نه دریک سالن پرزرقوبرق بلکه در یکخانه کوچک برگزار شد تا آغازی باشد برای یک سال فیلم عمار در شهرستان شاهرود.
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