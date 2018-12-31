به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الکاس قطر به تازگی و در آستانه جام ملتهای آسیا از بازیکنان، اصحاب رسانه و برخی پیشکسوتان خواسته است تا نتایج جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹ را پیش بینی کنند.

تازه ترین پیش بینی در این شبکه متعلق به ژاوی هرناندز ستاره سابق بارسلونا و فعلی السد قطر است.

ژاوی در اظهار نظری جالب، پیش بینی کرده است که تیم ملی قطر با غلبه بر ژاپن به مقام قهرمانی این جام خواهد رسید؛ وی همچنین پیش بینی کرده است که تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله نیمه نهایی از ژاپن شکست خواهد خورد.

از دیگر نکات جالب توجه در پیش بینی این ستاره اسپانیایی، دوم شدن استرالیا در گروهی است که سوریه، اردن و فلسطین هم در آن گروه هستند، همچنین دیگر نکته جالب در این پیش بینی غلبه تیم ملی قطر بر کره جنوبی و استرالیا است که حتما این پیش بینی حتی باعث تعجب بازیکنان تیم ملی قطر هم شده است!

بنظر می رسد حضور ژاوی در قطر و بازی برای تیم السد باعث شده است تا این ستاره اسپانیایی که سابقه قهرمانی در جام جهانی را هم دارد، دست به پیش بینی هایی بزند که شاید چندان شانسی برای درست بودن آنها وجود نداشته باشد.