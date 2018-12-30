به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از قطر، کارلوس کی روش در نشست خبری پیش از دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران و قطر، گفت: از تمام خبرنگارانی که اینجا هستند تشکر می کنم که نظرات تیم ملی را در راه جام ملت ها منتقل می کنند. از اینکه قطر میزبانی فوق العاده ای از ما داشته است هم تشکر می کنم. تیم ملی قطر ۹ بازی و ما هم پنج بازی دوستانه قبل از جام ملت ها داشتیم.

وی افزود: اگر قطری ها این امکانات را در اختیارمان قرار نمی دادند تنها سه بازی دوستانه داشتیم. برنامه ای که من می خواستم به این شکل نبود. قرار بود دهمین بازی دوستانه خود را مقابل قطر انجام دهیم اما این اتفاق نیفتاد تا ما فقط پنج بازی تا شروع جام ملت ها داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال در خصوص اینکه آیا به ترکیب مدنظر خود برای رقابت های جام ملت های آسیا رسیده است یا خیر؟ افزود: متاسفانه ما برنامه مدونی داشتیم اما مسئولان ایران حمایت لازم را نداشتند. در نتیجه من مجبور هستم به خاطر عدم برگزاری بازی های دوستانه میان‌بر بزنم. این اتفاق قبل از جام ملت های استرالیا و جام های جهانی روسیه و برزیل هم رخ داد. این بار هم مجبورم تصمیمات شعبده گونه بگیرم.

کی روش خاطرنشان کرد: می خواهم یک مثال بزنم. ما در بازی های گروهی مقابل تیم هایی نظیر عربستان و امارات حضور نخواهیم داشت. پس عقلانی نیست با تیمی همچون قطر بازی کنیم اما وقتی چنین هدیه ای را از قطر دریافت می کنیم با کمال فروتنی آن را می پذیریم. اگر کسی منفعتی از این بازی داشته باشد تیم ملی قطر است اما باز هم یکبار دیگر از آنها تشکر می کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص پیشرفت فوتبال در کشور قطر افزود: چند بازی قطر را دیده ام. باید بگویم قطر پیشرفت بسیار زیادی داشته است. آنها نسل جدیدی در تیم ملی خود ایجاد کرده اند. هماهنگی بین بازیکنان قطر بسیار زیاد است. در داخل ایران هم ما پیشرفت کرده ایم. پس از جام جهانی ما زیر درخت نارگیل نشستیم و مواظب بودیم میوه هایش روی سرمان نیافتد. منتظر ماندیم تا سردار آزمون یکی از این نارگیل ها را تبدیل به گل کند! تیم های مثل لبنان و قطر توانسته اند خیلی پیشرفت کند.

کی روش ادامه داد: البته بازیکنان من نشان دادند همین نارگیل ها را به گل تبدیل می کنند. آنها توانایی های خود را نشان داده اند.

وی در خصوص صحبت های سانچس سرمربی قطر مبنی بر اینکه می خواهد تیمش را قهرمان جام ملت های آسیا کند خاطرنشان کرد: او مربی خوبی است و اگر غیر ازا ین را بیان می کرد من تعجب می کردم. مطمئنا با تمام سرمایه گذاری هایی که اینجا ایجاد شده است و بازیکنانی مثل ژاوی در لیگ آن حضور دارند طبیعی است که سرمربی کشورش هم چنین چیزی بخواهد. آنها دور قبل به جام جهانی نرسیدند اما الان با چالش صعود به جام جهانی روبرو هستند.

کی روش افزود: قطر ازلحاظ امکانات استحقاق قهرمانی را دارد اما باید ببینید آیا می توانند از این امکانات استفاده کنند؟ آنها البته رقبایی مثل استرالیا و ژاپن دارند. بالاتر از این امکانات، توانایی های آقای سانچس است که باید داشته باشد.

وی بار دیگر درباره هدف ایران برای حضور در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آسیا صحبت کرد و گفت: تلاش می کنیم به نیمه نهایی برسیم اما فعلا هزار درصد به یمن فکر می کنم و تمام ذهنیات خودمان را معطوف به این بازی می کنیم. این دیدار فعلا مهم ترین بازی من است.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در خصوص اظهارات خود که چند روز پیش گفته بود پرچم صلح بالا ببریم ولی بعضی از پیشکسوتان مجددا علیه او موضعگیری کردند، تصریح کرد: شگفت زده شدم. آنها خیلی خوب حمایت می کنند! دلسوزان واقعی تیم ملی به ما انرژی مثبت می دهند اما کسان دیگری می توانند در خانه بمانند.

کی روش درباره انگیزه اعضای تیم برای رسیدن به موفقیت در جام ملت ها خاطرنشان کرد: باید این تفکرات مثبت را دنبال کنیم تا تبدیل به عادت در تیم شود. فرقی نمی کند مقابل اسپانیا، پرتغال، یمن یا قطر بازی کنیم. برای تمام تیم ها احترام قائلم.

کی روش در پایان وقتی متوجه حضور شبکه خبری الکأس قطر در نشست خبری شد، درباره حاشیه های اخیری که توسط این شبکه صورت گرفت رو به دوربین آنها گفت: مقابل تمامی اصحاب رسانه به شبکه خبری الکأس می گویم مراتب شکایت خودمان را از طرف تیم ملی و کشور ایران منتقل می کنیم. چرا که این شبکه درهای خودش را روی کسی باز کرد که هیچگونه منفعتی ندارد.

وی ادامه داد: مهرداد مسعودی نماینده هیچ جایی نیست و متاسفانه ایشان سیستم های امنیتی را زیر پا گذاشتند و فردی ناشناس را وارد شبکه الکأس کردند. ما شکایت داریم از این شبکه که متاسفانه با چنین رفتاری روبرو شدیم. دوستانه وارد شدیم اما با کمپین کثیف این آقا روبرو شدیم و توقع این رفتار را نداشتیم. تشکر می کنم از این شبکه که بتواند لطمه ای که این دلال و این ایجنت زده است را برطرف کند.