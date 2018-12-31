توقیف ۶۶ خودرو هنجارشکن در استان سمنان/ عزم پلیس برای ایجاد امنیت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید موسی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه طی ۹ ماهه امسال ۶۶ خودرو هنجارشکن که جرم آن‌ها بی‌توجهی به موازین قانونی و شرعی بود در سطح استان توقیف‌شده است، ابراز داشت: این اقدام در راستای ارتقاء امنیت اجتماعی و اخلاقی به اجرا درآمده است.

وی ضمن بیان اینکه با رانندگان یا سرنشینان خودروهایی که اقدام به هنجارشکنی و ارتکاب اعمال مجرمانه کنند برخورد خواهد شد، اضافه کرد: در این راستا بر طبق وظیفه ذاتی پلیس مبنی بر ایجاد امنیت این مهم به طور جد پیگیری می‌شود.

رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان سمنان بابیان اینکه ۴۵۶ راننده متخلف و هنجارشکن طی ۹ ماهه امسال تعهد کتبی به پلیس دادند، ابراز داشت: این افراد برای اقدام خلافی که انجام دادند به پلیس امنیت اخلاقی احضار شدند.

حسینی بابیان اینکه طی ۹ ماهه امسال برنامه و طرح‌های مختلفی در راستای ارتقا امنیت اجتماعی سطح استان سمنان انجام‌شده است، تصریح کرد: یکی از مواردی که به طور جد در دستور کار قرار دارد طرح مبارزه با مزاحمان نوامیس در معابر و اماکن عمومی به شمار می‌رود که برخورد قاطع پلیس در انتظار این افراد خواهد بود.

وی اضافه کرد: مطابق قانون داخل خودروهای نقلیه به هیچ عنوان حریم خصوصی نیست و با افرادی که در خودرو اقدام به کشف حجاب یا بی‌حجابی می‌کنند برخورد جدی خواهد شد.