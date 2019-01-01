جدول امتحانات دانشگاههای بزرگ/آغاز امتحانات از نیمه دی

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانشگاه های بزرگ کشور از نیمه دی ماه آغاز می شود و تا هفته اول بهمن ماه ادامه دارد.

امتحانات پایان ترم دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و زابل زودتر از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور آغاز شده و در آخر دی ماه نیز پایان می یابد.

براساس تقویم آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور، کلاس های درس در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز از نیمه بهمن ماه آغاز خواهد شد.

جدول زمانی امتحانات پایان ترم دانشگاه های بزرگ کشور