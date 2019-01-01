جدول امتحانات دانشگاههای بزرگ/آغاز امتحانات از نیمه دی

به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات نیمسال اول تحصیلی دانشگاه های بزرگ کشور از نیمه دی ماه آغاز می شود و تا هفته اول بهمن ماه ادامه دارد.
امتحانات پایان ترم دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و زابل زودتر از دیگر دانشگاه های بزرگ کشور آغاز شده و در آخر دی ماه نیز پایان می یابد.
براساس تقویم آموزشی دانشگاه های بزرگ کشور، کلاس های درس در نیمسال دوم تحصیلی ۹۷-۹۸ نیز از نیمه بهمن ماه آغاز خواهد شد.
جدول زمانی امتحانات پایان ترم دانشگاه های بزرگ کشور
|
ردیف
|
نام دانشگاه
|
پایان کلاس
|
آغاز امتحان
|
پایان امتحان
|شروع نیمسال دوم
|
۱
|
اراک
|
۱۲ دی
|
۲۲ دی
|
۴ بهمن
|-
|
۲
|
ارومیه
|
۱۲ دی
|
۱۵ دی
|
۳ بهمن
|۲۱ بهمن
|
۳
|
اصفهان
|
۱۲ دی
|
۱۳ دی
|
۲۶ دی
|۱۳ بهمن
|
۴
|
الزهرا
|
۱۳ دی
|
۱۵ دی
|
۳ دی
|۲۰ بهمن
|
۵
|
امام خمینی(ره)
|
۱۳ دی
|
۲۲ دی
|
۱۴ بهمن
|-
|
۶
|
تبریز
|
۱۳ دی
|
۱۶ دی
|
۲ بهمن
|۲۱ بهمن
|
۷
|
تربیت مدرس
|
۱۹ دی
|
۲۳ دی
|
۱۱ بهمن
|۲۳ بهمن
|
۸
|
تهران
|
۱۹ دی
|
۲۲ دی
|
۳ بهمن
|۱۳ بهمن
|
۹
|
خلیج فارس
|
۱۳ دی
|
۱۸ دی
|
یکم بهمن
|۱۳ بهمن
|
۱۰
|
خوارزمی
|
۱۲ دی
|
۱۷ دی
|
۳۰ دی
|۱۳ بهمن
|
۱۱
|
زابل
|
۹ دی
|
۱۵ دی
|
۲۷ دی
|-
|
۱۲
|
زنجان
|
۱۲ دی
|
۲۲ دی
|
۴ بهمن
|۱۳ بهمن
|
۱۳
|
سمنان
|
۱۳ دی
|
۱۵ دی
|
۲۷ دی
|۱۳ بهمن
|
۱۴
|
سیستان و بلوچستان
|
۱۴ دی
|
۱۵ دی
|
۲۹ دی
|۱۴ بهمن
|
۱۵
|
شهید چمران اهواز
|
۱۱ دی
|
۱۲ دی
|
۲۴ دی
|۶ بهمن
|
۱۶
|
شیراز
|
۱۲ دی
|
۱۴ دی
|
۲۹ دی
|۱۳ بهمن
|
۱۷
|
صنعتی امیرکبیر
|
۸ دی
|
۱۵ دی
|
۲۷ دی
|۱۳ بهمن
|
۱۸
|
صنعتی خواجه نصیر
|
۲۱ دی
|
۲۲ دی
|
۷ بهمن
|۲۱ بهمن
|
۱۹
|
صنعتی اصفهان
|
۱۲ دی
|
۱۵ دی
|
۳۰ دی
|۱۳ بهمن
|
۲۰
|
صنعتی شاهرود
|
۱۳ دی
|
۱۶ دی
|
۲۸ دی
|۱۳ بهمن
|
۲۱
|
علامه طباطبایی
|
۱۳ دی
|
۱۶ دی
|
۲۸ دی
|۱۳ بهمن
|
۲۲
|
علم و صنعت
|
۱۲ دی
|
۲۲ دی
|
۳ بهمن
|۲۱ بهمن
|
۲۳
|
فردوسی مشهد
|
۱۲ دی
|
۱۹ دی
|
۲ بهمن
|۱۳ بهمن
|
۲۴
|
قم
|
۱۲ دی
|
۱۸ دی
|
۳ بهمن
|-
|
۲۵
|
گیلان
|
۱۲ دی
|
۱۵ دی
|
یکم بهمن
|۲۳ بهمن
|
۲۶
|
هرمزگان
|
-
|
۱۵ دی
|
۲۹ دی
|۱۴ بهمن
|
۲۷
|
کاشان
|
۲۰ دی
|
۲۲ دی
|
۴ بهمن
|۱۳ بهمن
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