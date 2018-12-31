به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبر آمریکا، اوایل سال جاری اعلام شد که کری فیشر بازیگر درگذشته نقش ژنرال لیا اورگانا در مجموعه فیلم های «جنگ ستارگان» با بهره گیری از فیلم های استفاده نشده از او به سری جدید این فیلم به نام «جنگ ستارگان: قسمت نهم» برخواهد گشت.

گفته شده است که از فیلم های استفاده نشده فیشر در «جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد» و «جنگ ستارگان: آخرین جدای» در فیلم جدید به کارگردانی جی. جی. آبرامز استفاده می شود، اما اینکه این فیلم ها تا چه اندازه پایان مناسبی برای شخصیت لیا ترسیم خواهند کرد باید منتظر ماند و دید.

بنا به گفته تاد فیشر برادر کری فیشر، لوکاس فیلم کمپانی تهیه کننده «جنگ ستارگان» به میزان کافی، فیلم استفاده نشده از کری فیشر دارد که به نظر می رسد نتیجه نهایی خیلی طبیعی از کار دربیاید.

تاد فیشر به برنامه رادیویی «صبح بخیر آمریکا» گفت: مقدار زیادی فیلم استفاده نشده وجود دارد به گونه ای که می توانند مضمون جدیدی درون داستان فیلم بگنجانند.

او گفت: فیلم به اندازه ای است که گویی دیروز فیلمبرداری شده اند.

فیشر البته تاکید کرد که اجازه ندارد درباره جزییات صحبت کند، اما گفت از آنچه انجام شده هیجان زده است.

پنجشنبه گذشته ۲۷ دسامبر، دومین سالگرد درگذشت کری فیشر بازیگر شناخته شده مجموعه فیلم های «جنگ ستارگان» بود.

«جنگ ستارگان: قسمت نهم» ۲۰ دسامبر ۲۰۱۹ به سینماها می آید.