به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «عصر جدید» توسط احسان علیخانی و در حوزه استعدادیابی برای پخش از شبکه سه تولید خواهد شد. به تازگی از دومین تیزر این برنامه تلویزیونی رونمایی شده است.
در توضیح این برنامه آمده است:
«اگر صاحب استعدادی در زمینههای سرگرمی، هنری و ورزشی هستید و برای ارسال ویدئو و شرکت در این مسابقه بزرگ، سوال و ابهامی دارید، این کلیپ، به سوالات و ابهامات شما پاسخ میدهد.
خدا را چه دیدید؟ شاید برنده بزرگ جایزه نفیس بزرگترین مسابقه استعدادیابی ایران، شما باشید.
دکور عصر جدید و ستارگان نامآشنا و محبوب شما که روی صندلی داوران مینشینند، منتظر درخشش استعداد شما برای ستاره شدن هستند.
عصرجدید، عصری برای تو.»
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