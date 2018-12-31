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۱۰ دی ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

استعدادیابی احسان علیخانی در همه زمینه‌ها!

استعدادیابی احسان علیخانی در همه زمینه‌ها!

از دومین تیزر رسمی برنامه استعدادیابی احسان علیخانی با نام «عصر جدید» رونمایی شد.

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به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، برنامه «عصر جدید» توسط احسان علیخانی و در حوزه استعدادیابی برای پخش از شبکه سه تولید خواهد شد. به تازگی از دومین تیزر این برنامه تلویزیونی رونمایی شده است.

در توضیح این برنامه آمده است:

«اگر صاحب استعدادی در زمینه‌های سرگرمی، هنری و ورزشی هستید و برای ارسال ویدئو و شرکت در این مسابقه بزرگ، سوال و ابهامی دارید، این کلیپ، به سوالات و ابهامات شما پاسخ می‌دهد.

خدا را چه دیدید؟ شاید برنده بزرگ جایزه نفیس بزرگترین مسابقه استعدادیابی ایران، شما باشید.

دکور عصر جدید و ستارگان نام‌آشنا و محبوب شما که روی صندلی داوران می‌نشینند، منتظر درخشش استعداد شما برای ستاره شدن هستند.

عصرجدید، عصری برای تو.»

کد مطلب 4500510
عطیه موذن

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