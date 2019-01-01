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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۹:۰۰

نخست وزیر پیشین قطر:

اعراب در سال جدید تدبیر و مصلحت اندیشی در پیش بگیرند

اعراب در سال جدید تدبیر و مصلحت اندیشی در پیش بگیرند

نخست وزیر پیشین قطر تاکید کرد: امیدوارم که در سال جدید شاهد تدبیر و مصلحت اندیشی از سوی کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «حمد بن جاسم آل ثانی» نخست وزیر پیشین قطر در پست توئیتری خود به مناسبت سال جدید میلادی نوشت: امیدوارم که در سال جدید شاهد تدبیر و مصلحت اندیشی از سوی کشورهای عربی و کشورهای حوزه خلیج فارس باشیم.

نخست وزیر پیشین قطر تاکید کرد: ما با سالی که سرشار از اتفاقات ناراحت کننده برای جهان عرب بود خداحافظی می کنیم و امیدوارم که در سال جدید تلاش شود تا اشتباهات گذشته تصحیح شود.

وی افزود: در خصوص مسأله محاصره قطر نیز باید بگویم که این کشورها دست از سرزنش و آرزوی بد برای قطر بر نمی دارند و این به معنی آن نیست که ما حوادث گذشته را از یاد می بریم. این سؤال باقی می ماند که آیا در کشور دوست و برادر عربستان کسی نیست که بیندیشد؟

کد مطلب 4501009

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