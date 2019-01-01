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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۰:۳۳

مروری بر زندگی یکی از مفاخر کشور در «فرزانگان فرهنگ»

مروری بر زندگی یکی از مفاخر کشور در «فرزانگان فرهنگ»

برنامه «فرزانگان فرهنگ» زندگی و ابعاد شخصیتی مجتبی مینوی تهرانی را در رادیو فرهنگ مرور می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «فرزانگان فرهنگ» دریچه ای به زندگی و آثار مفاخر ایران زمین است که هر هفته به معرفی یکی از مفاخر کشور می پردازد و این هفته «فرزانگان فرهنگ» در مورد مجتبی مینوی تهرانی صحبت می کند.

مجتبی مینوی تهرانی استاد دانشگاه تهران، رایزن فرهنگی ایران در ترکیه و رییس تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ و سرپرست علمی بنیاد شاهنامه فردوسی بوده است.

این برنامه با اجرای بهروز رضوی، دریچه ای را به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ هنر ایران زمین گشوده است و از مراحل زندگی و آثار اندیشمندان ایرانی سخن می گوید.

مخاطبان رادیو فرهنگ می توانند برنامه «فرزانگان فرهنگ» را هر دوشنبه ساعت ۱۶:۳۰ بشنوند.

«فرزانگان فرهنگ» در گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ به تهیه کنندگی سید محمد حسینی باغسنگانی تولید و پخش می شود.

رادیو فرهنگ را روی موج اف ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز بشنوید.

کد مطلب 4501129
عطیه موذن

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