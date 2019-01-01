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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۱:۱۲

اعضای جدید شورای امنیت از امروز آغاز به کار می کنند

اعضای جدید شورای امنیت از امروز آغاز به کار می کنند

پنج عضو جدید غیردائم شورای امنیت سازمان ملل از امروز کار خود را برای مدت ۲ سال آغاز می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پنج عضو غیر دائم و جدید شورای امنیت سازمان ملل از امروز و همزمان با شروع سال جدید میلادی فعالیت خود را آغاز می کنند. 

آلمان، بلژیک، آفریقای جنوبی، اندونزی و جمهوری دومینیکن با شروع سال ۲۰۱۹ میلادی به عنوان اعضای غیردائم بر کرسی شورای امنیت سازمان ملل تکیه می زنند. 

در حالی آلمان برای ششمین بار به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت انتخاب شده که در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲ برای آخرین بار کرسی این نهاد مهم بین المللی را در اختیار داشته است. 

از وظایف اعضای شورای امنیت سازمان ملل می توان به این موارد اشاره کرد: مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، توصیه روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی و تأسیس ارکان فرعی .

کد مطلب 4501203
شقایق لامع زاده

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