اجرای طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی برای ۳۶ هزار مددجو

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی اصل، معان حمایت و سلامت کمیته امداد استان تهران با بیان اینکه یکی از رویکردهای این نهاد پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه مددجویی است، گفت: واحد مشاوره کمیته امداد استان تهران در هشت ماه گذشته اقداماتی در این حوزه انجام داده است.

وی به اقدامات انجام شده برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه مددجویی اشاره کرد و ادامه داد: برگزاری ۱۹ نشست تخصصی مشاوران در ادارات کمیته امداد استان تهران با محوریت آسیب‌های اجتماعی سال ۱۳۹۷، تشکیل کارگروه آسیب‌های اجتماعی با حضور نمایندگان ادارات، تشکیل چهار اتاق فکر تخصصی درباره تهیه و تدوین برنامه‌های عملیاتی- اجرایی، شناسایی محله‌های آسب خیز محدوده جغرافیایی هر اداره بر اساس تراکم حجم مددجویی و شناسایی فراوانی آسیب‌های اجتماعی در دو بعد افراد آسیب دیده و در معرض آسیب از مهم‌ترین اقدامات انجام شده است.

رئیس دبیر خانه آسیب های اجتماعی کمیته امداد استان تهران اضافه کرد: احصا و شناسایی خانواده‌های مشمول، نیازسنجی مخاطبین مشمول توسط مشاروان و مددکاران، اجرای طرح پالایش سلامت روان و توانمند سازی روحی و روانی خانوارهای دارای سرپرست زندانی و زنان مطلقه زیر ۵۰ سال، اجرای طرح مشاوره و بازگشت به تحصیل دانش آموزان ترک تحصیلی و برگزاری کلاس‌های آموزشی با سر فصل‌های مختلف برای مددجویان از دیگر اقدامات انجام شده برای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه مددجویی بوده است.

کریمی اصل با اشاره به خدمات ارائه شده به زنان سرپرست خانوار بیان کرد: ۲۱ هزار و ۵۱۴ زن سرپرست خانوار در استان تهران از خدمات مشاوره، درمان، خودکفایی و فرهنگی برای پیشگیری از آسبب های اجتماعی در هشت ماه گذشته بهره مند شدند.

وی ادامه داد: همچنین به ۱۵۵۳ دانش آموز و دانشجو، ۷۰۰۵ دختر تحت حمایت و ۶۷۰۰ مددجوی دیگر خدماتی برای پیشگیری آسیب‌های اجتماعی ارائه شده است.

کریمی اصل یادآور شد: در هشت ماه گذشته از سال ۹۷ طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی برای ۳۶ هزار و ۷۷۲ مددجو انجام شده است که این طرح تا پایان سال نیز ادامه دارد.