به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی شامگاه دوشنبه در جریان بازدید از طرح کانال سلمان گفت: حدود یک ماه است که آب شرب اهواز در مرکز و شرق اهواز با مشکلاتی مواجه است و دلیل آن هم این است که مسیر آب غدیر را قطع کردیم.

استاندار خوزستان افزود: کانال پای پل که آب را به تأسیسات ام الدبس می‌رساند مشکل جدی داشته و در طول سال‌های اخیر تخریب شده بود و ۷۰ میلیارد تومان هزینه تعمیر داشت و برای تعمیر آن تصمیم گرفتیم این کانال را در زمستان امسال ترمیم کنیم تا تابستان سال آینده مشکلات کمتری در تأمین آب شرب داشته باشیم.

شریعتی تصریح کرد: طبق برنامه، این عملیات تا اسفندماه تکمیل خواهد شد؛ همچنین یک طرح ضربتی شروع کردیم و تلاش کردیم تأسیسات و ایستگاه پمپاژهای جدیدی را احداث کنیم و همچنین در نظر داریم از کانال سلمان به عنوان یک پدافند غیرعامل برای تأمین پایدار آب استفاده کنیم تا اگر بعدها در آب غدیر با مشکل مواجه شویم کانال سلمان این کمبود را پوشش دهد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: کار با جدیت در حال انجام است و امیدواریم تا یک هفته آینده به پایان برسد و بتوانیم آب را به شبکه اهواز پمپاژ کنیم تا مشکلات اخیر در مرکز و شرق اهواز رفع شود.

شریعتی بیان کرد: ضمن اینکه بابت این مشکلات از مردم عذرخواهی می‌کنم ولی این کار برای حل طولانی مدت مشکل و تأمین آب در تابستان انجام شد و انشاالله به حول و قوه الهی کمبود آب در مرکز و شرق اهواز تا هفته آینده با اجرای کانال سلمان جبران خواهد شد.