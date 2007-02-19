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۳۰ بهمن ۱۳۸۵، ۹:۱۷

8 تیم برتر لیگ دسته اول بسکتبال شناخته شدند

8 تیم برتر لیگ دسته اول بسکتبال شناخته شدند

با برگزاری دور برگشت مرحله نخست لیگ دسته اول بسکتبال در مرحله پلی آف، 8 تیم برتر این رقابت ها شناخته شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دور تیم های بالانشین بیم مازندران و آرارات تهران که در دور رفت با شکست هایی غیر مترقبه روبه رو شدند، با شکست حریفان و کسب امتیازات لازم ، در جمع 8 تیم برتر قرار گرفتند.

در این مرحله فقط دیدار دو تیم نفت امیدیه و تراکتورسازی کردستان برگزار نشد چون ابتدا باید نتیجه کمیته انضباطی در مورد بازی رفت این دو تیم مشخص شود و از آنجاکه باخت فنی یکی از این دو تیم در بازی رفت متحمل است در این صورت تیم برنده بدون بازی برگشت در جمع 8 تیم قرار می گیرد.

به این ترتیب تیم های بیم مازندران ، آرارات تهران ، گنبد و لوله سبز از گروه A  و کاوه ، راه و ترابری قم ، مشهد و کردستان از گروه B در جمع 8 تیم برتر قرار گرفتند.

نتایج دور برگشت مرحله نخست پلی آف دسته اول :
آرارات 66- شهید همت شهرضا 58
تربیت بدنی گیلان 92- لوله سبز شیراز 75
بیم مازندران 88- پاسارگاد شیراز 70
هیات بسکتبال گنبد 90- دانشگاه صنعتی شاهرود 79
راه و ترابری قم 78- هیات بسکتبال ارومیه 75
هیات بسکتبال مشهد 81- هیات بسکتبال قزوین 64
کاوه تهران 88- مهر زنجان 60

کد مطلب 450130

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