به گزارش خبرنگار مهر، سعید جعفری صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح طرح مشارکتی توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‌زایی بنیاد برکت در مهدی‌شهر بابیان اینکه ۱۱ سال از تأسیس این بنیاد می‌گذرد و طی این مدت این شجره به حدی بارور شده که شاهد ارائه خدمات محرومیت‌زدایی و رفع فقر در جای‌جای کشور هستیم، ابراز داشت: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در حوزه محرومیت‌زدایی بالغ‌بر ۹۱ هزار میلیارد ریال اعتبار را با ۳۵ هزار و ۵۰۰ پروژه به خود اختصاص داده است.

وی اضافه کرد: بنیاد برکت از این میزان تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۰ پروژه در کل کشور تکمیل کرده است و انجام ۲۱ هزار پروژه را به‌واسطه حوزه‌های فعالیت‌های ستاد در دست اقدام دارد.

اجرای ۳۷ طرح بنیاد برکت در استان سمنان

مدیرعامل بنیاد برکت بابیان اینکه شاید خیلی‌ها بنیاد را به‌عنوان یک مرکز مدرسه‌ساز می‌شناسند در صورتی که این‌گونه نیست، ابراز داشت: این بنیاد در حوزه توانمندسازی اقتصادی، ساخت مساجد، مجموعه‌های فرهنگی، مسکن محرومان، تکمیل بیمارستان و خانه بهداشت، ارائه خدمات الکترونیک، امور خانواده، بیمه و کمک به بیماران صعب‌العلاج فعالیت‌های خود را انجام می‌دهد.

جعفری بابیان اینکه بنیاد برکت تاکنون ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ نفر ظرفیت اشتغال در کشور ایجاد کرده است، تصریح کرد: بنیاد برکت دو هزار و ۵۰۰ روستای محروم کشور را تحت پوشش خود دارد که از خدمات بنیاد بهره‌مند شدند.

وی ضمن بیان اینکه استان سمنان در مقایسه با سایر استان‌ها شرایط مناسب‌تری دارد، اضافه کرد: حضور بنیاد برکت در این استان با اجرای ۳۷ طرح و اعتباری بالغ‌بر ۸۰ میلیارد تومان بوده است.

اشتغال‌زایی بنیاد برکت برای ۲۶۰۰ نفر در استان سمنان

مدیرعامل بنیاد برکت بابیان اینکه این نهاد در شش واحد تولیدی استان سمنان مشارکت کرده است، ابراز داشت: این واحدها برای دو هزار و ۶۰۰ نفر اشتغال‌زایی داشته است.

جعفری در ادامه تصریح کرد: شرکت تولیدی که امروز افتتاح شد علیرغم اینکه در اندازه متوسط است اما به لحاظ همتی که سرمایه‌گذار و کارآفرین داشت امروز توانست برای ۴۷ نفر ظرفیت اشتغال ایجاد کند که با حمایت بنیاد برکت به‌صورت مشارکتی در طرح توسعه این مجموعه این ظرفیت را به دو برابر یعنی ۹۰ نفر افزایش پیدا کرد.

وی اضافه کرد: یکی از خصوصیات بارز راه‌اندازی این مجموعه کمک به بازار با استفاده از مواد اولیه داخلی است که این امر وابستگی ما را به خارج از کشور کاهش می‌دهد.

به نتیجه رسیدن ۵۸ طرح اشتغال‌زایی در استان سمنان

مدیرعامل بنیاد برکت بابیان اینکه این نهاد ۱۹ مدرسه با ۱۴۰ کلاس درس و اعتباری معادل ۱۲ میلیارد تومان ساخته است، ابراز داشت: طرح مرکز خانواده با حمایت ۱۱ زوج نیازمند خدمات، تحت پوشش قرار دادن ۳۳۵ نفر از طریق وام‌های قرض‌الحسنه و وام ازدواج، مسکن و اشتغال، ساخت مجموعه بیمارستان گرمسار ۱۶۴ تخت خوابی با مشارکت بنیاد برکت ازجمله خدمات صورت گرفته این نهاد در استان سمنان محسوب می‌شود.

جعفری اضافه کرد: بنیاد برکت علاوه بر این واحد تولیدی در مهدی‌شهر، ۲۵۰ ظرفیت شغلی در گرمسار و آرادان در دست اجرا دارد که تا پایان سال جاری ۱۵۰ طرح آن به نتیجه خواهد رسید کما اینکه ۵۸ طرح از این طرح‌های اشتغال‌زایی به نتیجه رسیده است.

وی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم در استان سمنان به‌ویژه حوزه اشتغال جوانان که دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است باقوت به کار خود ادامه دهیم و این طرح‌ها را به سرانجام برسانیم تا از این طریق بخش کوچکی از دین خود را به مردم ادا کنیم.