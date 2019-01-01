رئیس ستادکل نیروهای مسلح ازمنطقه یکم نیروی دریایی ارتش بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ظهر سه شنبه با حضور در کارخانجات نداجا از توانمندی ها و دستاوردهای نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران بازدید کرد.

رییس ستاد کل نیروهای مسلح با حضور در ناوشکن تمام ایرانی سهند از نمایشگاه توانمندی نیروی دریایی راهبردی ارتش بازدید نمود.

سرلشکر باقری در ادامه با حضور در نمایشگاه تجهیزات و توانمندی های منطقه یکم امامت نداجا از تجهیزات غواصی ؛ ملوانی؛ سامانه موشکی برد بلند ولایت 1 و سامانه موشکی برد متوسط ولایت 2 در حوزه موشکی ، تجهیزات و ادوات تیپ یکم تکاوران دریایی امام حسین (ع) و تیپ عملیات ویژه مسلم بن عقیل بازدید و نزدیک از توانمندی و آمادگی کارکنان در انجام عملیات راپل،عملیات لندینگ ، تصرف یگان شناور وعملیات خروج غواص قرار گرفت.

در پایان ناخدادوم ستاد ابراهیمی فرمانده ناوتیپ سطحی منطقه یکم امامت نداجا به ارئه گزارش از مسیر و تعداد دریانوردی های ناوگروه های نداجا پرداخت و گفت: ناوگروهای نداجا از سال 86 تا به امروز موفق به انجام 4727 اسکورت و شناسایی 29500 فروند شناور شده اند

لازم به ذکر است امیر دریادار سیاری رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و امیر دریادار حسین خانزاری فرمانده نیروی دریایی، سرلشکر باقری را در این سفر همراهی کردند