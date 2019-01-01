آزمون دوره های آمادگی در برابر مخاطرات در قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین مرحله آزمون مربیان متقاضی دوره های آموزش آمادگی در برابر مخاطرات «ویژه گروه های اجتماعی» روز سه شنبه با حضور ۳۰ نفر، به‌ صورت همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

تهمینه ابراهیمی در حاشیه این آزمون در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به برگزاری مرحله اول آزمون مربیان متقاضی دوره های آموزش آمادگی در برابر مخاطرات در ماه گذشته و نیاز مجدد استانها به مربیان بیشتر برای پوشش جامعه هدف، آزمون مذکور برای دومین بار برگزار شد که پذیرفته شدگان در صورت کسب امتیاز لازم، گواهی مربیگری دریافت می کنند.

وی، دوره های آموزش آمادگی در برابر مخاطرات «ویژه گروه های اجتماعی» را با رویکرد افزایش آمادگی مردم در برابر مخاطرات و حوادث غیرمترقبه دانست و اظهار داشت: در راستای حساس سازی همگانی برای ارتقای آمادگی مواجهه با مخاطرات و زمینه سازی تغییر نگرش عموم مردم این جمعیت برنامه های آموزشی فشرده و گسترده ای را درسطح استان با همکاری مربیان در دستور کار قرار داده است.

ابراهیمی در ادامه عنوان کرد: آموزش همگانی مردم و توسعه اعتماد از ماموریت های اصلی هلال‌احمر است که تلاش می‌شود برای ارتقای آموزش همگانی و بالا بردن سطح آگاهی مردم در مواجهه با بلایا تلاش بیشتری انجام شود.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال احمر استان قزوین جدی گرفتن آموزش ها برای آمادگی در برابر مخاطرات و حوادث مختلف را مهم دانست و در پایان اظهار داشت: با بهره گیری از این آموزش ها مردم میتوانند بهنگام وقوع حوادث علاوه بر محافظت از خود و اطرافیانشان به سایر آسیب دیدگان نیز کمک فوری بدهند.