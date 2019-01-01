به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله نادری عصر سه شنبه در جلسه کارگروه امور اجتماعی شهرستان دشتی با بیان اینکه طرح نشاط اجتماعی اثرات روانی خوبی برای افراد دارد، اظهارداشت: جامعه که در آن نشاط اجتماعی در آن وجود نداشته باشد کار وتلاش صورت نمی گیرد.

وی افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی و دهیاران باید به برنامه های نشاط اجتماعی اهتمام ویژه داشته باشند.

نادری اضافه کرد: تاکنون برنامه های خوبی در زمینه نشاط اجتماعی در سطح شهرستان اجرا شده که انتظار داریم این برنامه ها افزایش یابد.

وی با تاکید بر اینکه از ظرفیت هنرمندان در برنامه های نشاط اجتماعی استفاده شود، گفت: آموزش و پرورش دشتی و کاکی برنامه های متنوعی در مدارس پیش بینی کنند.

زیرساخت‌های ورزش شهرستان دشتی تقویت شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی سه شنبه شب در نشست با هئیت کشتی شهرستان دشتی از تقویت زیرساخت‌های ورزش این شهرستان خبر داد و گفت: برای احداث سالن ورزشی سقف کوتاه سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال مصوب شده است.

عبدالله نادری با اشاره به سابقه درخشان شهرستان در کشتی اظهار داشت: امسال برای شروع احداث خانه کشتی و ورزشهای رزمی اعتبار خوبی مصوب شده است که امیدواریم هر چه زودتر عملیات اجرایی این پروژه آغاز شود.

وی با بیان اینکه هئیت کشتی شهرستان حمایت می شود، افزود: در حال حاضر بیش از ۸۰ کشتی گیر در سطح شهرستان مشغول به فعالیت هستند و افتخارات زیادی در سطح استان و کشور کسب کردند و قطعا برای اعزام آنها به مسابقات از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزیم و آنها را حمایت می کنیم.

نادری از تقویت زیرساخت‌های ورزش شهرستان خبر داد و گفت: هر چه قدر فعالیت ورزشی داشته باشیم شاهد کاهش آسیب های اجتماعی در سطح جامعه خواهیم بود.

وی ادامه داد: در حاضر حاضر نیز دو پروژه مهم خوابگاه ورزشکاران و استادیوم شماره دو خورموج در دست اجرا است.