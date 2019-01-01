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۱۱ دی ۱۳۹۷، ۱۷:۱۵

ترکی جلسه کمیسیون بهداشت را تشریح کرد؛

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بررسی شد

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بررسی شد

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی جلسه عصر امروز این کمیسیون، بودجه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مطرح کرد.

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مسئولان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خواستار افزایش بودجه خود بودند. همچنین در بخش بازنشستگان مشکلات عدیده‌ای به ویژه از حیث بیمه درمانی وجود دارد و خواستار افزایش آن بودند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مشکلات عدیده‌ای دارند و ۷۰-۶۰ درصد بازنشستگان این بخش جزو جانبازان هستند، مشکلات درمانی‌شان زیاد است و لازم است که بودجه این بخش افزایش یابد.

ترکی با اشاره به حضور مسئولان انجمن «ای‌بی» در این جلسه، گفت: ردیف بودجه این بخش، سال گذشته ۲۱۶ هزار میلیارد ریال بود که امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و مسئولان این بخش هم خواستار افزایش بودجه خود بودند.

کد مطلب 4501687
زهرا علیدادی

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