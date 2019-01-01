وضعیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح بررسی شد

اکبر ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار داشت: بررسی وضعیت منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور با حضور مسئولان ذیربط مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: مسئولان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح خواستار افزایش بودجه خود بودند. همچنین در بخش بازنشستگان مشکلات عدیده‌ای به ویژه از حیث بیمه درمانی وجود دارد و خواستار افزایش آن بودند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مشکلات عدیده‌ای دارند و ۷۰-۶۰ درصد بازنشستگان این بخش جزو جانبازان هستند، مشکلات درمانی‌شان زیاد است و لازم است که بودجه این بخش افزایش یابد.

ترکی با اشاره به حضور مسئولان انجمن «ای‌بی» در این جلسه، گفت: ردیف بودجه این بخش، سال گذشته ۲۱۶ هزار میلیارد ریال بود که امسال به ۱۵۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته و مسئولان این بخش هم خواستار افزایش بودجه خود بودند.