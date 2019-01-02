جزئیات بورس تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ ایتالیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه و همکاری‌های بین المللی ایتالیا با همکاری ICE (آژانس بین المللی سازی و توسعه شرکت های ایتالیایی در خارج از کشور)، Uni-Italia و با حمایت UnionCamere ( اتاق های بازرگانی ایتالیا و Confindustria (انجمن صنایع ایتالیا) برنامه Invest Your Talent in Italy را جهت سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ برای دانشجویان بین المللی برگزار می کند.

متقاضیان جهت اطلاع از شرایط بورس مذکور و ثبت درخواست خود (حداکثر تا تاریخ ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹) می توانند به پایگاه اینترنتی به نشانی: http://investyourtalentapplication,esteri.it/SitoInvestYourTalentApplicaion/Progetto.asp مراجعه کنند.

تحصیل در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت بهداشت در صورتی که دوره مذکور منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود و فرد متقاضی ارزشیابی مدرک تحصیلی خود در ایران باشد، همچنان الزامی است و افراد متقاضی این بورس باید به این موضوع توجه کنند.